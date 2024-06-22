https://1prime.ru/20240622/makronizm-849411697.html

Экс-президент Франции считает, что макронизму пришел конец

Экс-президент Франции считает, что макронизму пришел конец - 22.06.2024, ПРАЙМ

Экс-президент Франции считает, что макронизму пришел конец

Макронизму во Франции наступил конец, заявил в субботу в интервью агентству Франс Пресс экс-президент страны Франсуа Олланд, который руководил республикой в... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T17:51+0300

2024-06-22T17:51+0300

2024-06-22T17:51+0300

политика

франция

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/img/82186/03/821860330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_124aeb59da6e2c1a09e2ce6e16da16d7.jpg

ПАРИЖ, 22 июн – ПРАЙМ. Макронизму во Франции наступил конец, заявил в субботу в интервью агентству Франс Пресс экс-президент страны Франсуа Олланд, который руководил республикой в 2012-2017 годах. "Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал (экс-премьер — ред.) Эдуар Филипп, то есть макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено", — сказал он . Филипп является лидером центристской партии "Горизонты". Она входит в президентскую коалицию. Ранее политик заявил, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". Он также отмечал, что Макрон, который в 2022 году не сумел получить абсолютного большинства на выборах в парламент, получит еще меньше мест после нового голосования. В связи с описанной выше ситуацией Олланд заявил, что пришло время для переустройства в стране. Он отметил, что макронизм дорого обошелся Франции в политическом плане, навредил партиям и общественному мнению. На прошлой неделе Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента). На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://1prime.ru/20240619/makron-849287129.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, эммануэль макрон