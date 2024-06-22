Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-президент Франции считает, что макронизму пришел конец - 22.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240622/makronizm-849411697.html
Экс-президент Франции считает, что макронизму пришел конец
Экс-президент Франции считает, что макронизму пришел конец - 22.06.2024, ПРАЙМ
Экс-президент Франции считает, что макронизму пришел конец
Макронизму во Франции наступил конец, заявил в субботу в интервью агентству Франс Пресс экс-президент страны Франсуа Олланд, который руководил республикой в... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T17:51+0300
2024-06-22T17:51+0300
политика
франция
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/82186/03/821860330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_124aeb59da6e2c1a09e2ce6e16da16d7.jpg
ПАРИЖ, 22 июн – ПРАЙМ. Макронизму во Франции наступил конец, заявил в субботу в интервью агентству Франс Пресс экс-президент страны Франсуа Олланд, который руководил республикой в 2012-2017 годах. "Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал (экс-премьер — ред.) Эдуар Филипп, то есть макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено", — сказал он . Филипп является лидером центристской партии "Горизонты". Она входит в президентскую коалицию. Ранее политик заявил, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". Он также отмечал, что Макрон, который в 2022 году не сумел получить абсолютного большинства на выборах в парламент, получит еще меньше мест после нового голосования. В связи с описанной выше ситуацией Олланд заявил, что пришло время для переустройства в стране. Он отметил, что макронизм дорого обошелся Франции в политическом плане, навредил партиям и общественному мнению. На прошлой неделе Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента). На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://1prime.ru/20240619/makron-849287129.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82186/03/821860330_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_4dfb787ef4f4bf3c2f477b6badebedd6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
17:51 22.06.2024
 
Экс-президент Франции считает, что макронизму пришел конец

Экс-президент Франции Олланд: макронизму в стране пришел конец

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Президент Франции Франсуа Олланд
#Президент Франции Франсуа Олланд - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 22 июн – ПРАЙМ. Макронизму во Франции наступил конец, заявил в субботу в интервью агентству Франс Пресс экс-президент страны Франсуа Олланд, который руководил республикой в 2012-2017 годах.
"Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал (экс-премьер — ред.) Эдуар Филипп, то есть макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено", — сказал он .
Филипп является лидером центристской партии "Горизонты". Она входит в президентскую коалицию. Ранее политик заявил, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". Он также отмечал, что Макрон, который в 2022 году не сумел получить абсолютного большинства на выборах в парламент, получит еще меньше мест после нового голосования.
В связи с описанной выше ситуацией Олланд заявил, что пришло время для переустройства в стране. Он отметил, что макронизм дорого обошелся Франции в политическом плане, навредил партиям и общественному мнению.
На прошлой неделе Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента).
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Сам все испортил. Главный "ястреб" Макрон поставил крест на поддержке Киева
19 июня, 09:38
 
ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала