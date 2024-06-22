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Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм, заявил Медведев
Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм, заявил Медведев - 22.06.2024, ПРАЙМ
Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм, заявил Медведев
Россия проводит специальную военную операцию на Украине для полного искоренения фашизма, который вновь поднял голову в Европе, написал на своей странице во... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T13:43+0300
2024-06-22T13:43+0300
2024-06-22T13:43+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Россия проводит специальную военную операцию на Украине для полного искоренения фашизма, который вновь поднял голову в Европе, написал на своей странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет ту цену, которую советский народ заплатил за свободу и независимость государства во время Великой Отечественной войны и его огромную роль в уничтожении гитлеровской машины смерти. "И сегодня Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе", — написал Медведев. По его словам, российские власти сделают все, "чтобы уберечь нашу родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов ее граждан.Он добавил, что враги России "будут повержены".Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, сво, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, СВО, Дмитрий Медведев
Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм, заявил Медведев
Медведев: сделаем все, чтобы уберечь Россию от агрессоров-неонацистов
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Россия проводит специальную военную операцию на Украине для полного искоренения фашизма, который вновь поднял голову в Европе, написал на своей странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет ту цену, которую советский народ заплатил за свободу и независимость государства во время Великой Отечественной войны и его огромную роль в уничтожении гитлеровской машины смерти.
"И сегодня Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе", — написал Медведев.
По его словам, российские власти сделают все, "чтобы уберечь нашу родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов ее граждан.
Он добавил, что враги России "будут повержены".
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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