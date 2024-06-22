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Китайские власти сообщили, что примут меры для защиты бизнеса в ЕС

Китайские власти сообщили, что примут меры для защиты бизнеса в ЕС - 22.06.2024, ПРАЙМ

Китайские власти сообщили, что примут меры для защиты бизнеса в ЕС

Китайские власти заявили вице-канцлеру и министру экономики ФРГ Роберту Хабеку, что Пекин примет все меры для защиты законных интересов своего бизнеса в связи с | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T11:41+0300

2024-06-22T11:41+0300

2024-06-22T11:41+0300

экономика

ес

китай

электромобили

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ПЕКИН, 22 июн - ПРАЙМ. Китайские власти заявили вице-канцлеру и министру экономики ФРГ Роберту Хабеку, что Пекин примет все меры для защиты законных интересов своего бизнеса в связи с введением ЕС тарифов на электромобили из КНР. Сообщается, что в субботу глава государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе встретился с Хабеком в Пекине, во встрече приняли участие в том числе другие представители комитета, МИД Китая, министерства промышленности и информатизации и других ведомств. Ранее немецкая газета Welt сообщила, что Хабек в рамках поездки в КНР намеревался встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, но встреча не состоится по неизвестным для вице-канцлера причинам. "Государственный комитет по делам развития и реформ указал на то, что суждения о так называемом избытке производственных мощностей в секторе новых источников энергии в Китае нарушают рыночные правила и противоречат экономическому здравому смыслу", — сказано в сообщении на сайте комитета. В ведомстве отметили, что введение ЕС тарифов на китайские электромобили не соответствует их громким лозунгам о зеленом развитии. Отмечается, что "протекционизм может лишь отяготить глобальный процесс борьбы с изменением климата и низкоуглеродной трансформации". "Китай предпримет все меры по защите законных интересов китайских компаний", — сказано в сообщении. В комитете также указали на то, что сейчас производственные мощности в сфере новых источников энергии в мире не могут в достаточной мере удовлетворить спрос на рынке, а китайские электромобили могут внести большой вклад в низкоуглеродную трансформацию. Еврокомиссия ранее заявила, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержки, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38% в зависимости от конкретного производителя. В ответ Минкоммерции Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС. Ранее в Китае заявили, что планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные ответные меры.

https://1prime.ru/20240621/kitay-849380528.html

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ес, китай, электромобили