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ИТ-специалисты в России стали чаще получать одобрение по микрозаймам
ИТ-специалисты в России стали чаще получать одобрение по микрозаймам - 22.06.2024, ПРАЙМ
ИТ-специалисты в России стали чаще получать одобрение по микрозаймам
Уровень одобрения заявок по микрозаймам для ИТ-специалистов весной 2024 года вырос до 67,1% с 36,8% годом ранее, говорится в исследовании сервиса... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T08:50+0300
2024-06-22T08:50+0300
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it-специалисты
микрозаймы
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Уровень одобрения заявок по микрозаймам для ИТ-специалистов весной 2024 года вырос до 67,1% с 36,8% годом ранее, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Уровень одобрения заявок для ИТ-специалистов вырос с 36,8% до 67,1% весной 2024 года", - сказано в материалах. Отмечается, что уровень одобрения вырос для представителей всех профессий, однако для одних сильнее, чем для других. Так, для владельцев бизнеса доля одобряемых заявок увеличилась на 22,9 процентных пункта, для самозанятых - на 20,8 п.п., а также работников промышленности - на 19,9 п.п. Аналитики выяснили, что в целом весной этого года заявки на заем чаще всего одобрялись финансистам (уровень одобрения 69,4%), владельцам бизнеса (68,2%), самозанятым (67,8%), ИТ-специалисты оказались на четвертом месте (67,1%). Реже всех одобрение получали аграрии (46,7%), водители (50,2%) и строители (53,2%). "Финансисты традиционно являются лидерами по уровню одобрения - профессиональные компетенции наделяют их высоким уровнем ответственности и финансовой грамотности. Владельцы бизнеса и самозанятые в силу специфики своей деятельности также отличаются развитыми навыками финансового планирования и достаточно высоким уровнем дохода, что тоже оказывает положительное влияние на оценку профиля заемщика. Последнее актуально и для ИТ-специалистов, позволяя им оказаться в числе топ-4 профессий по уровню одобрения", - пояснили аналитики.
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россия, it-специалисты, микрозаймы
Экономика, РОССИЯ, IT-специалисты, микрозаймы
ИТ-специалисты в России стали чаще получать одобрение по микрозаймам
"Робот Займер": ИТ-специалистам в России стали вдвое чаще одобрять микрозаймы
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Уровень одобрения заявок по микрозаймам для ИТ-специалистов весной 2024 года вырос до 67,1% с 36,8% годом ранее, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Уровень одобрения заявок для ИТ-специалистов вырос с 36,8% до 67,1% весной 2024 года", - сказано в материалах.
Отмечается, что уровень одобрения вырос для представителей всех профессий, однако для одних сильнее, чем для других. Так, для владельцев бизнеса доля одобряемых заявок увеличилась на 22,9 процентных пункта, для самозанятых - на 20,8 п.п., а также работников промышленности - на 19,9 п.п.
Аналитики выяснили, что в целом весной этого года заявки на заем чаще всего одобрялись финансистам (уровень одобрения 69,4%), владельцам бизнеса (68,2%), самозанятым (67,8%), ИТ-специалисты оказались на четвертом месте (67,1%). Реже всех одобрение получали аграрии (46,7%), водители (50,2%) и строители (53,2%).
"Финансисты традиционно являются лидерами по уровню одобрения - профессиональные компетенции наделяют их высоким уровнем ответственности и финансовой грамотности. Владельцы бизнеса и самозанятые в силу специфики своей деятельности также отличаются развитыми навыками финансового планирования и достаточно высоким уровнем дохода, что тоже оказывает положительное влияние на оценку профиля заемщика. Последнее актуально и для ИТ-специалистов, позволяя им оказаться в числе топ-4 профессий по уровню одобрения", - пояснили аналитики.
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