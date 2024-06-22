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Для госпредприятий из новых регионов ввели мораторий на взыскание средств - 22.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240622/moratoriy-849410047.html
Для госпредприятий из новых регионов ввели мораторий на взыскание средств
Для госпредприятий из новых регионов ввели мораторий на взыскание средств - 22.06.2024, ПРАЙМ
Для госпредприятий из новых регионов ввели мораторий на взыскание средств
Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T16:28+0300
2024-06-22T16:28+0300
экономика
россия
новые регионы рф
предприятия
мораторий
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим у них до вхождения в состав России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вводит мораторий до 1 января 2026 года на взыскание с таких предприятий долгов, возникших до 30 сентября 2022 года (дата принятия новых регионов в РФ). Исполнительные производства, которые были возбуждены по соответствующим документам, будут окончены в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу. Срок предъявления исполнительного документа будет прерван со дня принятия по нему решения об окончании и возобновлен с 1 января 2026 года, когда закончится мораторий. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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россия, новые регионы рф, предприятия, мораторий
Экономика, РОССИЯ, новые регионы РФ, предприятия, мораторий
16:28 22.06.2024
 
Для госпредприятий из новых регионов ввели мораторий на взыскание средств

Путин утвердил мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов

© РИА Новости . Игорь Маслов | Перейти в медиабанкДень Республики в Донецке
День Республики в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим у них до вхождения в состав России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вводит мораторий до 1 января 2026 года на взыскание с таких предприятий долгов, возникших до 30 сентября 2022 года (дата принятия новых регионов в РФ).
Исполнительные производства, которые были возбуждены по соответствующим документам, будут окончены в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу. Срок предъявления исполнительного документа будет прерван со дня принятия по нему решения об окончании и возобновлен с 1 января 2026 года, когда закончится мораторий.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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