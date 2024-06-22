https://1prime.ru/20240622/natsizm-849404205.html
Патрушев объяснил, зачем Запад возродил нацизм в Европе
Патрушев объяснил, зачем Запад возродил нацизм в Европе - 22.06.2024, ПРАЙМ
Патрушев объяснил, зачем Запад возродил нацизм в Европе
Запад не только не закончил работу по денацификации Европы, о чем державы-победительницы достигли договоренности в Потсдаме в 1945 году, но и с подачи... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T10:55+0300
2024-06-22T10:55+0300
2024-06-22T10:55+0300
николай патрушев
нацизм
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Запад не только не закончил работу по денацификации Европы, о чем державы-победительницы достигли договоренности в Потсдаме в 1945 году, но и с подачи Соединенных Штатов и Великобритании возродил нацизм, снова используя его против России, написал помощник президента, постоянный член Совбеза России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона"."Не жалея слов в защиту "свободы и демократии", официальные и теневые лидеры США и Англии вернулись к прежней поддержке фашистской и нацистской идеологии в Европе, с энтузиазмом подкрепляя самую масштабную со времен Второй мировой войны милитаризацию русофобскими идеями", - подчеркнул он.Как указал Патрушев, сознательное и методичное искажение прошлого, "историческое оболванивание" развязывает руки англосаксам, взявшим себе на вооружение фашистские античеловеческие методы и использующим их в войнах под эгидой Североатлантического альянса."В последнее время участились противоправные действия в отношении захоронений советских воинов за рубежом. Акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине. Подобные выходки отмечаются в Германии, Польше, Чехии, Австрии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и в других странах", - отметил Патрушев.
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николай патрушев, нацизм, сша, великобритания, европа
Николай Патрушев, Нацизм, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА
Патрушев объяснил, зачем Запад возродил нацизм в Европе
Патрушев: Запад возродил нацизм в Европе, вновь используя его против России
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Запад не только не закончил работу по денацификации Европы, о чем державы-победительницы достигли договоренности в Потсдаме в 1945 году, но и с подачи Соединенных Штатов и Великобритании возродил нацизм, снова используя его против России, написал помощник президента, постоянный член Совбеза России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона".
"Не жалея слов в защиту "свободы и демократии", официальные и теневые лидеры США и Англии вернулись к прежней поддержке фашистской и нацистской идеологии в Европе, с энтузиазмом подкрепляя самую масштабную со времен Второй мировой войны милитаризацию русофобскими идеями", - подчеркнул он.
Как указал Патрушев, сознательное и методичное искажение прошлого, "историческое оболванивание" развязывает руки англосаксам, взявшим себе на вооружение фашистские античеловеческие методы и использующим их в войнах под эгидой Североатлантического альянса.
Патрушев указал на работу фальсификаторов истории в России
"В последнее время участились противоправные действия в отношении захоронений советских воинов за рубежом. Акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине. Подобные выходки отмечаются в Германии, Польше, Чехии, Австрии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и в других странах", - отметил Патрушев.