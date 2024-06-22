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Бывшего главу АФК "Система" отправили под домашний арест
Бывшего главу АФК "Система" отправили под домашний арест - 22.06.2024, ПРАЙМ
Бывшего главу АФК "Система" отправили под домашний арест
Бывшего главу АФК "Система" Евгения Новицкого отправили под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили суды... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T09:35+0300
2024-06-22T09:35+0300
2024-06-22T09:35+0300
происшествия
суд
афк "система"
домашний арест
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Бывшего главу АФК "Система" Евгения Новицкого отправили под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили суды общей юрисдикции столицы в Telegram-канале. Отмечается, что Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Новицкого Евгения Григорьевича, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере)."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 20 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", — сказано в сообщении. Согласно данным из открытых источников, Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С 2013 года он является одним из руководителей входящего в холдинг радиоэлектронного концерна "РТИ Системы".
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суд, афк "система", домашний арест
Происшествия, суд, АФК "Система", домашний арест
Бывшего главу АФК "Система" отправили под домашний арест
Экс-главу АФК "Система" Новицкого отправили под домашний арест на два месяца
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Бывшего главу АФК "Система" Евгения Новицкого отправили под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили суды общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.
Отмечается, что Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Новицкого Евгения Григорьевича, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 20 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", — сказано в сообщении.
Согласно данным из открытых источников, Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С 2013 года он является одним из руководителей входящего в холдинг радиоэлектронного концерна "РТИ Системы".
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