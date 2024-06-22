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Стало известно, почему отдых в ОАЭ дешевле, чем в Турции

Стало известно, почему отдых в ОАЭ дешевле, чем в Турции - 22.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, почему отдых в ОАЭ дешевле, чем в Турции

Рост зарплат и цен в Турции, в том числе на электроэнергию и другие расходы отелей, является одной из причин вынужденного повышения цен на отдых там, сегодня он | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T11:12+0300

2024-06-22T11:12+0300

2024-06-22T11:12+0300

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туризм

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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Рост зарплат и цен в Турции, в том числе на электроэнергию и другие расходы отелей, является одной из причин вынужденного повышения цен на отдых там, сегодня он выше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Есть несколько стран, которые активно вкладываются в индустрию отдыха. Это очень дальновидно, потому что от десятилетия к десятилетию человечество путешествует все больше. В Эмиратах нет такого комплекса внутренних проблем как в Турции, и это позволяет им активно развиваться", - пояснил Кобищанов. "Турецкая гостиничная индустрия сейчас не растет такими же стремительными темпами, как 7-10 лет назад. В Турции практически невозможно взять кредит, потому что там ставка рефинансирования Центробанка уже 45%. Нецелесообразно брать деньги у банка под 50-60% и строить гостиницу, которая не окупится", - добавил он. Эксперт подчеркнул, что в Турции сейчас также резко растет заработная плата, стоимость электроэнергии и другие расходы отелей. "Это является одной из причин вынужденного повышения цен. И, в принципе, по итогам сезона, возможно, какие-то турецкие отели будут выставлены на продажу, если они обременены предыдущими кредитами, либо просто не справятся с текущими сложностями", - считает Кобищанов. По мнению вице-президента АТОР, в ОАЭ экономика более стабильна, там нет такой инфляции и очень небольшой процент на кредитование, рабочая сила сравнительно дешевая, потому что она завозится из-за рубежа, очень недорогая электроэнергия. Все это делает развитие гостиничной индустрии более рентабельной, считает он. "Помимо этого, ОАЭ добились более длинного сезона, чем в Турции… Если несколько лет назад летом в Эмираты из наших широт более активно летели европейцы, то сейчас в это время ОАЭ стали достаточно популярными и у россиян. Летом туда едут целыми семьями. Конечно, основная причина – цены, потому что получить сервис и отдых такого высокого уровня за умеренные деньги возможно только летом", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что Арабские Эмираты также стараются заполнять и всячески стимулируют загрузку своей гостиничной инфраструктуры в несезон. "Турция этого, в достаточной степени, зимой делать не может. Если в Эмиратах летом отели остаются открытыми, то в Турции, с ноября по апрель, большинство пляжных гостиниц просто закрывается. Это делает отдых более дорогим, потому что часть расходов на содержание остается, а доходов не поступает", - пояснил Кобищанов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 23 июня в 11.00 мск.

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туризм, оаэ, турция