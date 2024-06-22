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"Играете нашими жизнями". В США обрушились на западных лидеров - 22.06.2024, ПРАЙМ
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"Играете нашими жизнями". В США обрушились на западных лидеров
"Играете нашими жизнями". В США обрушились на западных лидеров - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Играете нашими жизнями". В США обрушились на западных лидеров
Отвержение Западом предложенной президентом России Владимиром Путиным мирной инициативы угрожает мировой безопасности, сообщил американский экономист Джеффри... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T21:33+0300
2024-06-22T21:33+0300
политика
мирные переговоры
россия
украина
запад
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Отвержение Западом предложенной президентом России Владимиром Путиным мирной инициативы угрожает мировой безопасности, сообщил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Когда же эти глупцы на Западе поймут – Россия никогда не позволит Украине стать частью НАТО, и новые провокации могут перерасти в ядерную войну. Когда эти люди (западные политики – прим. ред.) нам говорят: "Мы не думаем, что так произойдет", то я говорю им, чтобы они наконец прекратили играть нашими жизнями! Люди, которые правят балом в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе, оказались не самыми умными лидерами, поэтому я не хочу, чтобы они ставили на кон выживание всего мира. Я хочу, чтобы они наконец провели переговоры (с Россией – прим.ред.)", — отметил экономист.Кроме этого, аналитик возмутился тем, что Запад лишь игнорирует предложение о мире российской стороны, однако не предлагает своих вариантов."Но вместо этого США полностью игнорируют эти предложения и называют их "завоеванием" или "односторонней капитуляцией". Это же просто чушь собачья! Вы не сможете вести переговоры по Украине, если сами от них отказываетесь", — заключил он.14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО. Украинская сторона инициативу отвергла.До этого Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. По словам Владимира Путина, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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мирные переговоры, россия, украина, запад
Политика, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
21:33 22.06.2024
 
"Играете нашими жизнями". В США обрушились на западных лидеров

Экономист Сакс назвал опасным отказ Запада от обсуждения предложений Путина

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Отвержение Западом предложенной президентом России Владимиром Путиным мирной инициативы угрожает мировой безопасности, сообщил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Когда же эти глупцы на Западе поймут – Россия никогда не позволит Украине стать частью НАТО, и новые провокации могут перерасти в ядерную войну. Когда эти люди (западные политики – прим. ред.) нам говорят: "Мы не думаем, что так произойдет", то я говорю им, чтобы они наконец прекратили играть нашими жизнями! Люди, которые правят балом в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе, оказались не самыми умными лидерами, поэтому я не хочу, чтобы они ставили на кон выживание всего мира. Я хочу, чтобы они наконец провели переговоры (с Россией – прим.ред.)", — отметил экономист.
Кроме этого, аналитик возмутился тем, что Запад лишь игнорирует предложение о мире российской стороны, однако не предлагает своих вариантов.
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"Но вместо этого США полностью игнорируют эти предложения и называют их "завоеванием" или "односторонней капитуляцией". Это же просто чушь собачья! Вы не сможете вести переговоры по Украине, если сами от них отказываетесь", — заключил он.
14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО. Украинская сторона инициативу отвергла.
До этого Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. По словам Владимира Путина, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
 
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