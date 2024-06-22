https://1prime.ru/20240622/otklyuchenie-849411557.html

На Украине признали отключение объектов критической инфраструктуры

На Украине признали отключение объектов критической инфраструктуры - 22.06.2024, ПРАЙМ

На Украине признали отключение объектов критической инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров признал, что из-за сложной ситуации со снабжением электроэнергией на Украине... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T17:27+0300

2024-06-22T17:27+0300

2024-06-22T17:30+0300

энергетика

украина

запорожская область

энергетика украины

дефицит

https://cdnn.1prime.ru/img/76210/00/762100076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_8c6c1234e7a8c7d0f986cbf70a5c71a9.jpg

МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Назначенный Киевом глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров признал, что из-за сложной ситуации со снабжением электроэнергией на Украине властям приходится отключать критическую инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем РФ находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. "Мы вводим ограничения даже в заведениях, которые можно считать критической инфраструктурой. Например, сегодня в Запорожье две третьих внешнего уличного освещения отключено, одной третьей достаточно, чтобы каким-то образом решать вопрос с безопасностью. Во всех больницах уставлены генераторы... Все административные здания, где меньше 100 КВт, также переходят на генераторы для того, чтобы сэкономить свет для бытовых потребителей", — заявил Федоров в эфире национального телемарафона. По его словам, остальная критическая инфраструктура, в том числе водоснабжение и газоснабжение, функционирует в полном объеме. Как сообщал 17 июня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшится в ближайшие полтора месяца. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергосистеме влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, объемы импорта и погода.

https://1prime.ru/20240622/elektrichestvo-849409638.html

украина

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запорожская область, энергетика украины, дефицит