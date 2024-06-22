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Министр экономики Германии назвал причину ухудшения отношений с Китаем

Министр экономики Германии назвал причину ухудшения отношений с Китаем - 22.06.2024, ПРАЙМ

Министр экономики Германии назвал причину ухудшения отношений с Китаем

Отношения Берлина с Пекином терпят отрицательное воздействие на фоне поддержки Китаем России. В дальнейшем это может иметь негативные экономические последствия. | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T14:52+0300

2024-06-22T14:52+0300

2024-06-22T14:52+0300

экономика

германия

китай

роберт хабек

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БЕРЛИН, 22 июн - ПРАЙМ. Отношения Берлина с Пекином терпят отрицательное воздействие на фоне поддержки Китаем России. В дальнейшем это может иметь негативные экономические последствия. Такое мнение выразил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе встречи с главой государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе. "Мы бы действовали по-другому и наверняка не так жестко, анализируя, где у нас есть зависимость от сырья и товаров технического назначения, если бы этой войны или, иначе говоря, поддержки Китаем России в этой войне не существовало", — привело слова Хабека издание Focus. Кроме того, Хабек предупредил об экономических последствиях поддержки Москвы. "Наши отношения, наши непосредственные отношения уже подверглись отрицательному воздействию", — добавил он. Ранее немецкая газета Welt сообщила, что Хабек в рамках поездки в Китай намеревался провести встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, однако потом стало известно, что не состоится по неизвестным для министра причинам. МИД Китая ранее заявлял на обвинения стран Запада, что Пекин занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.

https://1prime.ru/20240621/kitay-849380528.html

германия

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германия, китай, роберт хабек