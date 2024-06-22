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"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России - 22.06.2024, ПРАЙМ
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"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России
"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России
Киев попробует усугубить обстановку на передовой, чтобы подготовить мировое сообщество к возможным переговорам, сообщил киевский политолог Константин Бондаренко | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T17:52+0300
2024-06-22T17:52+0300
политика
украина
конфликт
мобилизация на украине
мирные переговоры
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Киев попробует усугубить обстановку на передовой, чтобы подготовить мировое сообщество к возможным переговорам, сообщил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*."Прежде чем начать переговоры о мире, будет еще одно обострение. Я думаю, что власть попытается летом инициировать новое контрнаступление для того, чтобы укрепить свои переговорные позиции", — спрогнозировал аналитик.Бондаренко полагает, что текущая жесткая мобилизация на Украине необходима, чтобы общество более яростно начало требовать мирного урегулирования конфликта."Население будет сейчас говорить: "Да хоть как угодно заканчивайте эту войну. Отдайте хоть все Левобережье (Украины. — Прим. ред). Сейчас начнутся такие панические настроения", — отметил политолог.14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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украина, конфликт, мобилизация на украине, мирные переговоры
Политика, УКРАИНА, конфликт, мобилизация на Украине, мирные переговоры
17:52 22.06.2024
 
"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России

Бондаренко: Киев пойдет на большое обострение, чтобы начать переговоры с Россией

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Киев попробует усугубить обстановку на передовой, чтобы подготовить мировое сообщество к возможным переговорам, сообщил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Прежде чем начать переговоры о мире, будет еще одно обострение. Я думаю, что власть попытается летом инициировать новое контрнаступление для того, чтобы укрепить свои переговорные позиции", — спрогнозировал аналитик.
Бондаренко полагает, что текущая жесткая мобилизация на Украине необходима, чтобы общество более яростно начало требовать мирного урегулирования конфликта.
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"Население будет сейчас говорить: "Да хоть как угодно заканчивайте эту войну. Отдайте хоть все Левобережье (Украины. — Прим. ред). Сейчас начнутся такие панические настроения", — отметил политолог.
14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
ПолитикаУКРАИНАконфликтмобилизация на Украинемирные переговоры
 
 
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