https://1prime.ru/20240622/patrushev-849402714.html

Патрушев указал на работу фальсификаторов истории в России

Патрушев указал на работу фальсификаторов истории в России - 22.06.2024, ПРАЙМ

Патрушев указал на работу фальсификаторов истории в России

В России действует группа фальсификаторов истории, которые проявляют активность и откровенно враждебны государству, при этом они раболепствуют перед Западом так | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T10:05+0300

2024-06-22T10:05+0300

2024-06-22T10:05+0300

николай патрушев

история

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. В России действует группа фальсификаторов истории, которые проявляют активность и откровенно враждебны государству, при этом они раболепствуют перед Западом так же, как и проводившие в прошлом подрывную работу "лидеры общественного мнения", заявил помощник президента России, постоянный член Совбеза России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". По его словам, "известные в США институты, научные центры и университеты заточены на проведение русофобских исследований в целях организации ментальной войны с Россией". Эти силы, превознося понятия индивидуализма, навязывают деструктивные подходы, подчеркнул он. Они стремятся к тому, чтобы искоренить в людях чувства ответственности перед обществом, любви к Отечеству, долга перед памятью предков и будущим своих детей.Патрушев добавил, что в эту кампанию активно включились "продажные прозападные деятели Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, где фальсификация истории в ущерб России обрела статус государственной политики"."С сожалением приходится признать, что и в России сложился немногочисленный пул активных и напористых авторов, чьи "исследования" и публикации носят откровенно враждебный характер", - подчеркнул он.Как указал Патрушев, "предельно точно" об этой тенденции высказался президент России Владимир Путин, назвавший попытки фальсификации истории России "всё более жесткими, злыми и агрессивными". "Следует понимать: это явление не новое. Подрывная работа осуществлялась веками. Раболепие перед Западом, уничижительное отношение ко всему, что связано с Россией и русским народом, отмечается в письменном наследии многих, как мы сказали бы сейчас, лидеров общественного мнения XVIII - XX вв", - резюмировал он.

https://1prime.ru/20240229/845715641.html

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николай патрушев, история