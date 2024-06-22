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Суд арестовал на два месяца врио министра транспорта Самарской области

Суд арестовал на два месяца врио министра транспорта Самарской области - 22.06.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал на два месяца врио министра транспорта Самарской области

Врио министра транспорта Самарской области Иван Пивкин заключен под стражу на два месяца по уголовному делу о превышении полномочий, такое решение принял суд в... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T12:25+0300

2024-06-22T12:25+0300

2024-06-22T12:25+0300

криминал

коррупция

самарская область

дороги

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САМАРА, 22 июн - ПРАЙМ. Врио министра транспорта Самарской области Иван Пивкин заключен под стражу на два месяца по уголовному делу о превышении полномочий, такое решение принял суд в Самаре, удовлетворив ходатайство следователя.По версии следствия, Пивкин, временно исполняя обязанности министра транспорта и дорог региона, незаконно и необоснованно предоставил самарской компании "Амонд", с которой у него сложились дружеские отношения, возможность проведения капитального ремонта дороги "Самара - Новокуйбышевск" в Волжском районе.В сентябре 2023 года был объявлен тендер, заявки подали компании "Амонд" и "Дорисс" из Чувашии. Указывается, что Пивкин дал указание подчиненному признать "Амонд" победителем. Компания "Дорисс" подала жалобу, и антимонопольная служба выявила нарушение при проведении госзакупки. Контракт был заключен с "Дорисс". Пивкин после этого, как говорится в материалах дела, связался с одним из поставщиком материалов для ремонта и дал поручение не поставлять "Дорисс" асфальтобетонную смесь. Также он встретился с руководителем "Дорисс" и потребовал, чтобы компания привлекла "Амонд" как субподрядчика, угрожая лишить "Дорисс" возможности осуществлять предпринимательскую деятельность в Самарской области. Директор "Дорисс" согласилась с требованием и заключила договор субподряда на выполнение части работ на более чем 841 миллиона рублей. Таким образом Пивкин воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности, полагает следствие. Следователи 21 июня возбудили уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). В суде следователь заявил, что Пивкин не признает вину. Преступление относится к категории тяжких, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Врио губернатора Вячеслав Федорищев в начале июня раскритиковал Пивкина за недостаточное внимание к проблеме общественного транспорта. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что 19 июня правоохранительные органы проводили обыски у депутата Самарской губернской думы Андрея Мурзова, который связан с компанией "Самаратрансстрой", а также Сергея Хрипунова, владеющего организацией "Хрипунов и К". Обе фирмы являются подрядчиками министерства транспорта и автомобильных дорог региона. По данным источника, правоохранительные органы заинтересовались принципами заключения государственных контрактов на строительство и ремонт дорог. Они предположительно заключались без проведения конкурса.

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криминал, коррупция, самарская область, дороги