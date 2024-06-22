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"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России - 22.06.2024, ПРАЙМ
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"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России
"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России
Соединенные Штаты и Европа на протяжении долгого времени занимались тем, что увеличивали дистанцию между президентом Сербии Александром Вучичем и российским... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T20:09+0300
2024-06-22T20:09+0300
политика
сербия
россия
сша
демократия
военная помощь украине
помощь украине
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европа на протяжении долгого времени занимались тем, что увеличивали дистанцию между президентом Сербии Александром Вучичем и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает британская газета Financial Times.Издание отмечает, что ответственным за это был назначен посол США Кристофер Хилл, который направился спустя месяц после начала российской спецоперации на Украине."Европа и США годами работали над тем, чтобы дистанцировать Вучича от Путина &lt;…&gt; Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной задачей было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось", — пишет Financial Times.Запад больше заинтересован в помощи Украине, чем демократия в Сербии, полагают эксперты, опрошенные британской газетой.Ранее Вучич подчеркивал о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за отказа от введения антироссийских санкций.В июне прошлого года сербский лидер посетовал, что не разговаривал с Путиным больше года из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе, где сербам хотят запретить то, что "позволяют себе". В октябре Вучич поговорил с Путиным на саммите "Пояс и путь" в Китае.
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сербия, россия, сша, демократия, военная помощь украине, помощь украине
Политика, СЕРБИЯ, РОССИЯ, США, демократия, военная помощь Украине, помощь Украине
20:09 22.06.2024
 
"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России

FT: Европа и США годами планировали отдалить Вучича от Путина

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВучич и Путин
Вучич и Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европа на протяжении долгого времени занимались тем, что увеличивали дистанцию между президентом Сербии Александром Вучичем и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает британская газета Financial Times.
Издание отмечает, что ответственным за это был назначен посол США Кристофер Хилл, который направился спустя месяц после начала российской спецоперации на Украине.
"Европа и США годами работали над тем, чтобы дистанцировать Вучича от Путина <…> Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной задачей было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось", — пишет Financial Times.
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Запад больше заинтересован в помощи Украине, чем демократия в Сербии, полагают эксперты, опрошенные британской газетой.
Ранее Вучич подчеркивал о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за отказа от введения антироссийских санкций.
В июне прошлого года сербский лидер посетовал, что не разговаривал с Путиным больше года из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе, где сербам хотят запретить то, что "позволяют себе". В октябре Вучич поговорил с Путиным на саммите "Пояс и путь" в Китае.
 
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