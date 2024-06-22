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"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России

"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России - 22.06.2024, ПРАЙМ

"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России

Соединенные Штаты и Европа на протяжении долгого времени занимались тем, что увеличивали дистанцию между президентом Сербии Александром Вучичем и российским... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T20:09+0300

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демократия

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европа на протяжении долгого времени занимались тем, что увеличивали дистанцию между президентом Сербии Александром Вучичем и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает британская газета Financial Times.Издание отмечает, что ответственным за это был назначен посол США Кристофер Хилл, который направился спустя месяц после начала российской спецоперации на Украине."Европа и США годами работали над тем, чтобы дистанцировать Вучича от Путина <…> Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной задачей было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось", — пишет Financial Times.Запад больше заинтересован в помощи Украине, чем демократия в Сербии, полагают эксперты, опрошенные британской газетой.Ранее Вучич подчеркивал о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за отказа от введения антироссийских санкций.В июне прошлого года сербский лидер посетовал, что не разговаривал с Путиным больше года из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе, где сербам хотят запретить то, что "позволяют себе". В октябре Вучич поговорил с Путиным на саммите "Пояс и путь" в Китае.

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