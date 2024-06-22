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CNN: США пообещали помочь Израилю в полномасштабной войне с "Хезболлах"

CNN: США пообещали помочь Израилю в полномасштабной войне с "Хезболлах" - 22.06.2024, ПРАЙМ

CNN: США пообещали помочь Израилю в полномасштабной войне с "Хезболлах"

В США выразили Израилю свою готовность поддержать его в случае начала полномасштабной войны с ливанским шиитским движением "Хезболлах". Об этом сообщил... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T14:22+0300

2024-06-22T14:22+0300

2024-06-22T14:22+0300

политика

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ливан

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. В США выразили Израилю свою готовность поддержать его в случае начала полномасштабной войны с ливанским шиитским движением "Хезболлах". Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника. Ранее телеканал CBS News сообщал, что американские чиновники обеспокоены возможным началом Израилем войны с "Хезболлах" и опасаются, что он не справится без американской помощи. "Высокопоставленные чиновники США заверили делегацию высокопоставленных израильских чиновников... что, если на северной границе Израиля между Израилем и "Хезболлах" разразится полномасштабная война, администрация (президента США Джо — ред.) Байдена полностью готова поддержать своего союзника", — сказано в сообщении. Один из чиновников заявил CNN, что заверения были переданы израильской делегации в ходе ее визита в Вашингтон на этой неделе. Источников телеканала сообщили, что на встрече с представителями администрации Байдена обсуждались ситуация на северной границе Израиля, Иран, а также переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. При этом чиновник отметил, что, выражая свою готовность оказать Израилю необходимую помощь в случае войны с "Хезболлах", США, тем не менее заявили, что не намерены размещать американские войска в зоне возможного конфликта. Ранее CNN сообщал, ссылаясь на американских чиновников, что среди них есть опасения, что в случае полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлах" израильские системы ПВО, в частности система ПРО "Железный купол", могут не справиться с отражением атак на севере страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Он добавил, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в среду, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

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сша, израиль, ливан, хезболлах