https://1prime.ru/20240622/podderzhka-849409003.html

Путин подписал закон о поддержке разработчиков и производителей БПЛА

Путин подписал закон о поддержке разработчиков и производителей БПЛА - 22.06.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о поддержке разработчиков и производителей БПЛА

Президент России Владимир Путин подписал закон о помощи государства разработчикам и производителям БПЛА. | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T15:15+0300

2024-06-22T15:15+0300

2024-06-22T15:16+0300

кабмин

указ президента рф

производство бпла

господдержка

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о помощи государства разработчикам и производителям БПЛА.Текст документа гласит, что для отечественный предприятий, которые занимаются данной деятельностью, создадут единый реестр. Он даст доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердят российские власти, а формировать и вести его будет Минпромторг.Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года.

https://1prime.ru/20240622/inzhiniring-849408850.html

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2024

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указ президента рф, производство бпла, господдержка