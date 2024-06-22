https://1prime.ru/20240622/podderzhka-849409003.html
Путин подписал закон о поддержке разработчиков и производителей БПЛА
Путин подписал закон о поддержке разработчиков и производителей БПЛА - 22.06.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о поддержке разработчиков и производителей БПЛА
Президент России Владимир Путин подписал закон о помощи государства разработчикам и производителям БПЛА. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T15:15+0300
2024-06-22T15:15+0300
2024-06-22T15:16+0300
кабмин
указ президента рф
производство бпла
господдержка
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о помощи государства разработчикам и производителям БПЛА.Текст документа гласит, что для отечественный предприятий, которые занимаются данной деятельностью, создадут единый реестр. Он даст доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердят российские власти, а формировать и вести его будет Минпромторг.Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года.
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указ президента рф, производство бпла, господдержка
Кабмин, Указ президента РФ, производство БПЛА, господдержка
Путин подписал закон о поддержке разработчиков и производителей БПЛА
Путин подписал закон о поддержке разработчиков и производителей беспилотников
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о помощи государства разработчикам и производителям БПЛА.
Текст документа гласит, что для отечественный предприятий, которые занимаются данной деятельностью, создадут единый реестр. Он даст доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердят российские власти, а формировать и вести его будет Минпромторг.
Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Путин подписал закон для развития инжиниринга и промышленного дизайна