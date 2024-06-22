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"Мировая война". Во Франции бьют тревогу из-за решения США по Украине
"Мировая война". Во Франции бьют тревогу из-за решения США по Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Мировая война". Во Франции бьют тревогу из-за решения США по Украине
Выданное Вашингтоном разрешение Киеву бить американским оружием по всей территории России приближает мир к глобальной войне. Такое мнение выразил, комментируя... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T12:28+0300
2024-06-22T12:28+0300
2024-06-22T12:28+0300
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Выданное Вашингтоном разрешение Киеву бить американским оружием по всей территории России приближает мир к глобальной войне. Такое мнение выразил, комментируя новость Politico о решении США, французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Полное безумие! Ястребы войны готовы на все, чтобы начать третью мировую перед возможным возвращением Трампа, который хочет мира!" — написал он в соцсети X.Политик также выдвинул идею, что вслед за Вашингтоном и Париж захочет разрешить Киеву наносить удары по всей российской территории французским оружием.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что разрешение использовать американское оружие по территории РФ распространяется на все части страны, где российские войска пересекают границу Украины.Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить такие удары вглубь территории России.
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сша, франция, поддержка украины, ракетные удары
Политика, США, ФРАНЦИЯ, поддержка Украины, ракетные удары
"Мировая война". Во Франции бьют тревогу из-за решения США по Украине
Филиппо: разрешение США Украине наносить удары по России ведет к мировой войне
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Выданное Вашингтоном разрешение Киеву бить американским оружием по всей территории России приближает мир к глобальной войне. Такое мнение выразил, комментируя новость Politico о решении США, французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Полное безумие! Ястребы войны готовы на все, чтобы начать третью мировую перед возможным возвращением Трампа, который хочет мира!" — написал он в соцсети X
.
Политик также выдвинул идею, что вслед за Вашингтоном и Париж захочет разрешить Киеву наносить удары по всей российской территории французским оружием.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что разрешение использовать американское оружие по территории РФ распространяется на все части страны, где российские войска пересекают границу Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить такие удары вглубь территории России.
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