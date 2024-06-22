Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон рискует спровоцировать выход Франции из ЕС, заявили в блоке - 22.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240622/risk-849412142.html
Макрон рискует спровоцировать выход Франции из ЕС, заявили в блоке
Макрон рискует спровоцировать выход Франции из ЕС, заявили в блоке - 22.06.2024, ПРАЙМ
Макрон рискует спровоцировать выход Франции из ЕС, заявили в блоке
Решение французского лидера Эммануэля Макрона досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы может обернуться тем, что Франция выйдет из... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T19:14+0300
2024-06-22T19:14+0300
политика
франция
парламентские выборы
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322406_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_e02b8adfffc0ecf9889fe2ed580ed663.jpg
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Решение французского лидера Эммануэля Макрона досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы может обернуться тем, что Франция выйдет из Европейского союза, заявил переговорщик блока по Brexit Мишель Барнье.Барнье в интервью газете Telegraph назвал надежды Макрона на проигрыш своего конкурента "Национального объединения" на выборах рискованным. Эксперт полагает, что лидеры "Нацобъединения", которые вероятно смогут одержать победу, могут выступать за выход Франции из Евросоюза."Не думаю, что (один из лидеров "Нацобъединения" Марин) Ле Пен или (председатель "Нацобъединения" Жордан) Барделла поменяли свое мнение. Они по-прежнему придерживаются антиевропейских взглядов", — отметил Барнье.Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что макронизму во Франции пришёл конец. 9 июня на выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://1prime.ru/20240619/makron-849287129.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322406_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_e6645de8f9840c3f0dd214cb3d5dafb6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, парламентские выборы, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, парламентские выборы, Эммануэль Макрон
19:14 22.06.2024
 
Макрон рискует спровоцировать выход Франции из ЕС, заявили в блоке

Переговорщик ЕС по Brexit: Макрон рискует спровоцировать выход Франции из блока

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Решение французского лидера Эммануэля Макрона досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы может обернуться тем, что Франция выйдет из Европейского союза, заявил переговорщик блока по Brexit Мишель Барнье.
Барнье в интервью газете Telegraph назвал надежды Макрона на проигрыш своего конкурента "Национального объединения" на выборах рискованным. Эксперт полагает, что лидеры "Нацобъединения", которые вероятно смогут одержать победу, могут выступать за выход Франции из Евросоюза.
"Не думаю, что (один из лидеров "Нацобъединения" Марин) Ле Пен или (председатель "Нацобъединения" Жордан) Барделла поменяли свое мнение. Они по-прежнему придерживаются антиевропейских взглядов", — отметил Барнье.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Сам все испортил. Главный "ястреб" Макрон поставил крест на поддержке Киева
19 июня, 09:38
Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что макронизму во Франции пришёл конец.
9 июня на выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
 
ПолитикаФРАНЦИЯпарламентские выборыЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала