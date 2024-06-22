https://1prime.ru/20240622/risk-849412142.html

Макрон рискует спровоцировать выход Франции из ЕС, заявили в блоке

Макрон рискует спровоцировать выход Франции из ЕС, заявили в блоке - 22.06.2024, ПРАЙМ

Макрон рискует спровоцировать выход Франции из ЕС, заявили в блоке

Решение французского лидера Эммануэля Макрона досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы может обернуться тем, что Франция выйдет из... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T19:14+0300

2024-06-22T19:14+0300

2024-06-22T19:14+0300

политика

франция

парламентские выборы

эммануэль макрон

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Решение французского лидера Эммануэля Макрона досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы может обернуться тем, что Франция выйдет из Европейского союза, заявил переговорщик блока по Brexit Мишель Барнье.Барнье в интервью газете Telegraph назвал надежды Макрона на проигрыш своего конкурента "Национального объединения" на выборах рискованным. Эксперт полагает, что лидеры "Нацобъединения", которые вероятно смогут одержать победу, могут выступать за выход Франции из Евросоюза."Не думаю, что (один из лидеров "Нацобъединения" Марин) Ле Пен или (председатель "Нацобъединения" Жордан) Барделла поменяли свое мнение. Они по-прежнему придерживаются антиевропейских взглядов", — отметил Барнье.Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что макронизму во Франции пришёл конец. 9 июня на выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

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франция, парламентские выборы, эммануэль макрон