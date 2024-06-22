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Румыния хочет наладить производство собственных беспилотников
Румыния хочет наладить производство собственных беспилотников - 22.06.2024, ПРАЙМ
Румыния хочет наладить производство собственных беспилотников
Румыния намерена до конца текущего года разработать собственный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и открыть центр подготовки операторов дронов, заявил... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T13:51+0300
2024-06-22T13:51+0300
2024-06-22T13:51+0300
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КИШИНЕВ, 22 июн – ПРАЙМ. Румыния намерена до конца текущего года разработать собственный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и открыть центр подготовки операторов дронов, заявил министр экономики Раду Опря. "Мы убеждены, что до конца лета у нас будет готов план проекта для румынского беспилотника. До конца года проект будет реализован", - цитирует министра Опрю Radio Romania.По его словам, компания Carfil, представительство госпредприятия Romarm, намерена открыть центр подготовки операторов БПЛА, причем их будут готовить как для гражданских, так и для военных целей.Глава минэкономики уточнил, что Carfil заключила соглашение с американской Periscope Aviation, предусматривающее производство их беспилотника в Румынии. Сейчас изделие выпускается в Китае.
https://1prime.ru/20240621/oruzhie-849368777.html
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румыния
Румыния хочет наладить производство собственных беспилотников
Румыния к концу лета приступит к производству собственных БПЛА
КИШИНЕВ, 22 июн – ПРАЙМ. Румыния намерена до конца текущего года разработать собственный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и открыть центр подготовки операторов дронов, заявил министр экономики Раду Опря.
"Мы убеждены, что до конца лета у нас будет готов план проекта для румынского беспилотника. До конца года проект будет реализован", - цитирует министра Опрю Radio Romania.
По его словам, компания Carfil, представительство госпредприятия Romarm, намерена открыть центр подготовки операторов БПЛА, причем их будут готовить как для гражданских, так и для военных целей.
Глава минэкономики уточнил, что Carfil заключила соглашение с американской Periscope Aviation, предусматривающее производство их беспилотника в Румынии. Сейчас изделие выпускается в Китае.
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