Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина - 22.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240622/soglashenie-849409136.html
"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина
"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина
Президент России Владимир Путин поступил крайне смело, заключив стратегическое соглашение с Северной Кореей, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T15:31+0300
2024-06-22T15:31+0300
политика
кндр
россия
стратегическое партнерство
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849355259_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_81e79556f5f510a4550cce7aaa4dd42c.jpg
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поступил крайне смело, заключив стратегическое соглашение с Северной Кореей, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Для россиян быть во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, в Северной Корее — это большой плюс, это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет", — отметил Макгрегор.Ведущий передачи Эндрю Наполитано к словам эксперта добавил, что Москва, как он полагает, таким образом пытается противостоять агрессивной политике Соединенных Штатов в Европе и на Украине.Ранее Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
https://1prime.ru/20240622/dogovor-849406990.html
кндр
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849355259_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_c0d1377099567cecf671c199d190d7c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кндр, россия, стратегическое партнерство, запад
Политика, КНДР, РОССИЯ, стратегическое партнерство, ЗАПАД
15:31 22.06.2024
 
"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина

Макгрегор: Путин создал США серьезные проблемы, заключив соглашения в Азии

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поступил крайне смело, заключив стратегическое соглашение с Северной Кореей, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Для россиян быть во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, в Северной Корее — это большой плюс, это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет", — отметил Макгрегор.
Ведущий передачи Эндрю Наполитано к словам эксперта добавил, что Москва, как он полагает, таким образом пытается противостоять агрессивной политике Соединенных Штатов в Европе и на Украине.
Ранее Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Россия и КНДР начали работу по реализации всех положений нового договора
13:14
 
ПолитикаКНДРРОССИЯстратегическое партнерствоЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала