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"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина
"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина
Президент России Владимир Путин поступил крайне смело, заключив стратегическое соглашение с Северной Кореей, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T15:31+0300
2024-06-22T15:31+0300
2024-06-22T15:31+0300
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поступил крайне смело, заключив стратегическое соглашение с Северной Кореей, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Для россиян быть во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, в Северной Корее — это большой плюс, это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет", — отметил Макгрегор.Ведущий передачи Эндрю Наполитано к словам эксперта добавил, что Москва, как он полагает, таким образом пытается противостоять агрессивной политике Соединенных Штатов в Европе и на Украине.Ранее Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
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"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина
Макгрегор: Путин создал США серьезные проблемы, заключив соглашения в Азии
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин поступил крайне смело, заключив стратегическое соглашение с Северной Кореей, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
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"Для россиян быть во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, в Северной Корее — это большой плюс, это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет", — отметил Макгрегор.
Ведущий передачи Эндрю Наполитано к словам эксперта добавил, что Москва, как он полагает, таким образом пытается противостоять агрессивной политике Соединенных Штатов в Европе и на Украине.
Ранее Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
Россия и КНДР начали работу по реализации всех положений нового договора