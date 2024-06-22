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В Ливии признали, что политика страны мешает партнерству в экономике с РФ

В Ливии признали, что политика страны мешает партнерству в экономике с РФ - 22.06.2024, ПРАЙМ

В Ливии признали, что политика страны мешает партнерству в экономике с РФ

Нынешняя ситуация во внутренней политике Ливии препятствует подписанию экономических и торговых соглашений с Россией, заявил РИА Новости председатель Совета по... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T17:19+0300

2024-06-22T17:19+0300

2024-06-22T17:19+0300

ливия

россия

сотрудничество

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БЕНГАЗИ, 22 июн — ПРАЙМ. Нынешняя ситуация во внутренней политике Ливии препятствует подписанию экономических и торговых соглашений с Россией, заявил РИА Новости председатель Совета по конкуренции и антимонопольной политике Палаты представителей (парламента) Ливии и бывший госминистр по экономическим вопросам в правительстве единства Ливии Салама аль-Гавиль, подчеркнув при этом важность опыта России и ее роли как экономического партнера. "Проблемы, стоящие перед Ливией, - это отсутствие безопасности и единой власти, а также стратегические разногласия по поводу легитимности на международном уровне. Эти вызовы влияют на способность Ливии поддерживать свою экономику, безопасность и развитие. Нынешнее ливийское правительство в Триполи, признанное на международном уровне, не имеет необходимой квалификации для подписания крупных экономических и торговых соглашений с Россией. Оно не может заключить заслуживающие доверия, эффективные или стратегические соглашения, и даже если оно подпишет соглашения, они не будут заслуживать доверия", - считает аль-Гамиль. При этом он убежден, что Ливия могла бы получить "серьезную выгоду от использования российского опыта в нефтегазовой области и инфраструктурных проектов, если у страны было бы реальное правительство, которое контролирует всю территорию страны, объединяет ливийский народ, правительство, которое верит в положительную роль России для международного баланса". Ливийский чиновник указал на "важность взаимодополняющих отношений между Ливией и Россией, которые власти восточной Ливии поддерживают на всех уровнях".

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ливия, россия, сотрудничество