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Решение США по лицензиям на экспорт СПГ создало сложности Киеву, пишут СМИ

Решение США по лицензиям на экспорт СПГ создало сложности Киеву, пишут СМИ - 22.06.2024, ПРАЙМ

Решение США по лицензиям на экспорт СПГ создало сложности Киеву, пишут СМИ

Решение президента США Джо Байдена остановить выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа создает сложности для Украины, говорится в статье... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T10:43+0300

2024-06-22T10:43+0300

2024-06-22T10:43+0300

энергетика

сша

украина

экспорт спг

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена остановить выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа создает сложности для Украины, говорится в статье редакционной коллегии газеты Wall Street Journal. Ранее в июне Украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК для развития торговли энергоресурсами, заключила соглашение с американской компанией Venture Global о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в страны Восточной Европы. Соглашение подразумевает поддержку средне- и долгосрочных потребностей Украины и региона Восточной Европы в сфере энергетической безопасности, а также сотрудничество по предоставлению доступа к мощностям регазификационных установок и газопроводов. "Хорошие новости: на прошлой неделе Украина заключила крупное соглашение с американским поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), чтобы ослабить зависимость Восточной Европы от российского природного газа. Плохие новости: на пути к успеху сделки стоит президент Байден", - сообщается в публикации. Как поясняется, решение американской администрации остановить выдачу лицензий на экспорт СПГ распространяется на терминал CP2 компании Venture Global, с которого Украина планировала покупать до двух миллионов тонн газа в год. Издание полагает, что если Байден переизберется на второй срок, он сделает мораторий постоянным. При этом отмечается, что, несмотря на попытки Европы диверсифицировать поставки энергоносителей после начала конфликта, многие государства по-прежнему зависят от российского газа, который идет по трубопроводу, проходящему через территорию Украины. "На долю РФ по-прежнему приходится около 15% поставок газа в Европу. В прошлом месяце на фоне проблем на американском заводе СПГ Европа впервые почти за два года импортировала больше газа из России, чем из США. Если европейцы не смогут получать газ из США, им придется обратиться к России. То же самое касается и других стран", - подчеркивается в статье. В январе Белый дом взял паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой нашего времени". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине. Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.

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сша, украина, экспорт спг