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Россия поставила в Китай первую за долгое время партию свинины
Россия поставила в Китай первую за долгое время партию свинины - 22.06.2024, ПРАЙМ
Россия поставила в Китай первую за долгое время партию свинины
Китай в апреле-мае 2024 года импортировал первую за долгое время партию российской свинины - на 677 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T08:08+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Китай в апреле-мае 2024 года импортировал первую за долгое время партию российской свинины - на 677 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. В апреле 2024 года Россельхознадзор сообщил, что первая партия российской свинины прибыла в Китай, информации о проблемах с ней ведомство не получало. Позднее, на ПМЭФ, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российские предприятия, по данным на 2 июня, поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн, но реальна и цифра в 100 тысяч тонн. Так, согласно китайским статданным, в апреле Пекин приобрел у Москвы свинины на 953 доллара. А уже в мае поставки превысили сумму в 676 тысяч долларов. Суммарно за два месяца объемы импорта составили 677 тысяч долларов. В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины из России в Китай, а 7 марта Россельхознадзор проконтролировал отгрузку первой партии свиных субпродуктов российского производства. Следом транспортная группа Fesco сообщила, что общее время доставки первой партии российской свинины в Китай составит порядка 35 дней, а прибытие ожидается 11 апреля.
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россия, китай, свинина
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, свинина
Россия поставила в Китай первую за долгое время партию свинины
Россия поставила в КНР первую за долгое время партию свинины на 677 тыс долларов
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Китай в апреле-мае 2024 года импортировал первую за долгое время партию российской свинины - на 677 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы.
В апреле 2024 года Россельхознадзор сообщил, что первая партия российской свинины прибыла в Китай, информации о проблемах с ней ведомство не получало. Позднее, на ПМЭФ, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российские предприятия, по данным на 2 июня, поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн, но реальна и цифра в 100 тысяч тонн.
Так, согласно китайским статданным, в апреле Пекин приобрел у Москвы свинины на 953 доллара. А уже в мае поставки превысили сумму в 676 тысяч долларов. Суммарно за два месяца объемы импорта составили 677 тысяч долларов.
В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины из России в Китай, а 7 марта Россельхознадзор проконтролировал отгрузку первой партии свиных субпродуктов российского производства. Следом транспортная группа Fesco сообщила, что общее время доставки первой партии российской свинины в Китай составит порядка 35 дней, а прибытие ожидается 11 апреля.
Китай в мае импортировал из России бурого угля на $53 млн