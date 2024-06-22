https://1prime.ru/20240622/turizm-849404433.html

Оценена готовность российской инфраструктуры к развитию туризма

Оценена готовность российской инфраструктуры к развитию туризма - 22.06.2024, ПРАЙМ

Оценена готовность российской инфраструктуры к развитию туризма

Россиянам нравится путешествовать по России, однако инфраструктура к имеющемуся спросу не готова и отстает от запросов туристов на десятилетия, сказал в... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T10:58+0300

2024-06-22T10:58+0300

2024-06-22T10:58+0300

внутренний туризм

россия

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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Россиянам нравится путешествовать по России, однако инфраструктура к имеющемуся спросу не готова и отстает от запросов туристов на десятилетия, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Безусловно. Но проблема в том, что инфраструктура еще пока явно к этому не готова. Скорее всего, где-то к 2030 году будет более-менее адекватное предложение, когда появится несколько больших курортов", - ответил Кобищанов на вопрос о том, нравится ли россиянам путешествовать по России. Он подчеркнул, что сейчас в стране есть проблемы с аэропортами. "Их явно не хватает, а многие из тех, что есть, требуют инновации. Дороги – это отдельная история. Еще одна очень большая проблема – нехватка кадров. Потребуется много лет для того, чтобы воспитать хороших специалистов, которые бы работали на курортах, в гостиницах, ресторанах", - сказал вице-президент АТОР. "При богатом природном потенциале и достаточно большом населении, инфраструктура отстает на десятилетия. Если удастся этот разрыв нагнать, то туристический потенциал у России колоссальный, его даже сложно с чем-либо сравнить", - заключил он. Полный текст интервью читайте 23 июня на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240607/turizm-848976852.html

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внутренний туризм, россия