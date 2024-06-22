Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оценена готовность российской инфраструктуры к развитию туризма - 22.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240622/turizm-849404433.html
Оценена готовность российской инфраструктуры к развитию туризма
Оценена готовность российской инфраструктуры к развитию туризма - 22.06.2024, ПРАЙМ
Оценена готовность российской инфраструктуры к развитию туризма
Россиянам нравится путешествовать по России, однако инфраструктура к имеющемуся спросу не готова и отстает от запросов туристов на десятилетия, сказал в... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T10:58+0300
2024-06-22T10:58+0300
внутренний туризм
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83070/01/830700136_0:284:3134:2047_1920x0_80_0_0_e404bcf1aa05d7bc5b562c677332f48d.jpg
МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Россиянам нравится путешествовать по России, однако инфраструктура к имеющемуся спросу не готова и отстает от запросов туристов на десятилетия, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Безусловно. Но проблема в том, что инфраструктура еще пока явно к этому не готова. Скорее всего, где-то к 2030 году будет более-менее адекватное предложение, когда появится несколько больших курортов", - ответил Кобищанов на вопрос о том, нравится ли россиянам путешествовать по России. Он подчеркнул, что сейчас в стране есть проблемы с аэропортами. "Их явно не хватает, а многие из тех, что есть, требуют инновации. Дороги – это отдельная история. Еще одна очень большая проблема – нехватка кадров. Потребуется много лет для того, чтобы воспитать хороших специалистов, которые бы работали на курортах, в гостиницах, ресторанах", - сказал вице-президент АТОР. "При богатом природном потенциале и достаточно большом населении, инфраструктура отстает на десятилетия. Если удастся этот разрыв нагнать, то туристический потенциал у России колоссальный, его даже сложно с чем-либо сравнить", - заключил он. Полный текст интервью читайте 23 июня на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240607/turizm-848976852.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83070/01/830700136_400:0:3129:2047_1920x0_80_0_0_01c15b54deb91c1462345ae19560a82d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
внутренний туризм, россия
внутренний туризм, РОССИЯ
10:58 22.06.2024
 
Оценена готовность российской инфраструктуры к развитию туризма

Эксперт Кобищанов: россиянам нравится ездить по России, но инфраструктура не готова

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Россиянам нравится путешествовать по России, однако инфраструктура к имеющемуся спросу не готова и отстает от запросов туристов на десятилетия, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
"Безусловно. Но проблема в том, что инфраструктура еще пока явно к этому не готова. Скорее всего, где-то к 2030 году будет более-менее адекватное предложение, когда появится несколько больших курортов", - ответил Кобищанов на вопрос о том, нравится ли россиянам путешествовать по России.
Он подчеркнул, что сейчас в стране есть проблемы с аэропортами. "Их явно не хватает, а многие из тех, что есть, требуют инновации. Дороги – это отдельная история. Еще одна очень большая проблема – нехватка кадров. Потребуется много лет для того, чтобы воспитать хороших специалистов, которые бы работали на курортах, в гостиницах, ресторанах", - сказал вице-президент АТОР.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Путин спрогнозировал рост доли туризма в ВВП России
7 июня, 16:23
"При богатом природном потенциале и достаточно большом населении, инфраструктура отстает на десятилетия. Если удастся этот разрыв нагнать, то туристический потенциал у России колоссальный, его даже сложно с чем-либо сравнить", - заключил он.
Полный текст интервью читайте 23 июня на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
внутренний туризмРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала