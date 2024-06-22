Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Даже не представляли: в Германии испугались российского удара по Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240622/udar-849407877.html
Даже не представляли: в Германии испугались российского удара по Украине
Даже не представляли: в Германии испугались российского удара по Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ
Даже не представляли: в Германии испугались российского удара по Украине
На Западе даже не представляли, что существует авиационная бомба с такой большой массой, как недавно использованная российскими войсками на Украине ФАБ-3000,... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T14:00+0300
2024-06-22T14:00+0300
вооружения
сво
вкс россии
авиабомбы
https://cdnn.1prime.ru/img/82300/73/823007304_31:0:2170:1203_1920x0_80_0_0_cc9c6b0240c6c47a5b009fe8fe6044b5.jpg
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. На Западе даже не представляли, что существует авиационная бомба с такой большой массой, как недавно использованная российскими войсками на Украине ФАБ-3000, которая ложится точно в цель, заявил в репортаже для немецкого издания Bild обозреватель Юлиан Репке. "ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen", — сказал он.Обозреватель отметил, что в состав данного боеприпаса входит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Также он добавил, что бомба имеет колоссальный радиус поражения и способна нанести грандиозный урон.Военно-космические силы России активно используют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Посредством этих устройств самолеты получили возможность бить по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь средств противовоздушной обороны противника.
https://1prime.ru/20240621/nevidimka-849395496.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82300/73/823007304_298:0:1902:1203_1920x0_80_0_0_9f742274a2392ef1831d7132d06bac01.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сво, вкс россии, авиабомбы
Вооружения, СВО, ВКС России, Авиабомбы
14:00 22.06.2024
 
Даже не представляли: в Германии испугались российского удара по Украине

Bild: на Западе не представляли, что существует сверхтяжелая бомба ФАБ-3000

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПодготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами "воздух-воздух"
Подготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами воздух-воздух
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. На Западе даже не представляли, что существует авиационная бомба с такой большой массой, как недавно использованная российскими войсками на Украине ФАБ-3000, которая ложится точно в цель, заявил в репортаже для немецкого издания Bild обозреватель Юлиан Репке.
"ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen", — сказал он.
Обозреватель отметил, что в состав данного боеприпаса входит 1,2 тонны взрывчатого вещества.
Также он добавил, что бомба имеет колоссальный радиус поражения и способна нанести грандиозный урон.
Военно-космические силы России активно используют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Посредством этих устройств самолеты получили возможность бить по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь средств противовоздушной обороны противника.
Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (К047Э) - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян
Вчера, 18:24
 
ВооруженияСВОВКС РоссииАвиабомбы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала