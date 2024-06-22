https://1prime.ru/20240622/udar-849407877.html

Даже не представляли: в Германии испугались российского удара по Украине

Даже не представляли: в Германии испугались российского удара по Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ

Даже не представляли: в Германии испугались российского удара по Украине

На Западе даже не представляли, что существует авиационная бомба с такой большой массой, как недавно использованная российскими войсками на Украине ФАБ-3000,... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T14:00+0300

2024-06-22T14:00+0300

2024-06-22T14:00+0300

вооружения

сво

вкс россии

авиабомбы

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. На Западе даже не представляли, что существует авиационная бомба с такой большой массой, как недавно использованная российскими войсками на Украине ФАБ-3000, которая ложится точно в цель, заявил в репортаже для немецкого издания Bild обозреватель Юлиан Репке. "ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen", — сказал он.Обозреватель отметил, что в состав данного боеприпаса входит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Также он добавил, что бомба имеет колоссальный радиус поражения и способна нанести грандиозный урон.Военно-космические силы России активно используют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Посредством этих устройств самолеты получили возможность бить по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь средств противовоздушной обороны противника.

https://1prime.ru/20240621/nevidimka-849395496.html

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сво, вкс россии, авиабомбы