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Китай в мае импортировал из России бурого угля на $53 млн

Китай в мае импортировал из России бурого угля на $53 млн - 22.06.2024, ПРАЙМ

Китай в мае импортировал из России бурого угля на $53 млн

Китай в мае этого года купил у России бурого угля на максимальные с сентября 2022 года 53 миллиона долларов, суммарные поставки угля превысили 1 миллиард... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T06:19+0300

2024-06-22T06:19+0300

2024-06-22T06:19+0300

энергетика

китай

россия

уголь

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Китай в мае этого года купил у России бурого угля на максимальные с сентября 2022 года 53 миллиона долларов, суммарные поставки угля превысили 1 миллиард долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской статслужбы. Так, в мае 2024 года Россия поставила в Китай бурого угля более чем на 53 миллиона долларов, это стало максимумом с сентября 2022 года. Тогда объем поставок составил 66,7 миллиона долларов. Кроме бурого угля Китай покупает у России каменный уголь и кокс. В мае импорт каменного угля снизился на 2% и составил 948 миллионов долларов. Поставки кокса увеличились в 2,7 раза до 763 тысяч долларов, максимальных с февраля. Таким образом, общие объемы покупок угля в мае достигли 1,002 миллиарда долларов, что стало максимумом с декабрьских 1,05 миллиарда. Всего по итогам прошлого года Москва поставила Пекину угля на 14,5 миллиарда долларов. Из них 14,4 миллиарда долларов пришлись на каменный уголь, 37,6 миллиона долларов - на бурый уголь, а 4,1 миллиона - на кокс.

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китай

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китай, россия, уголь