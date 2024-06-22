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"Государство-обрубок". Запад назвали виновником незавидной участи Украины

"Государство-обрубок". Запад назвали виновником незавидной участи Украины - 22.06.2024, ПРАЙМ

"Государство-обрубок". Запад назвали виновником незавидной участи Украины

Отказ государств Запада от недавнего предложения России по мирным переговорам станет причиной разрушения Украины. Такое мнение выразил эксперт Алекс Крэйнер в... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T10:03+0300

2024-06-22T10:03+0300

2024-06-22T10:03+0300

политика

запад

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Отказ государств Запада от недавнего предложения России по мирным переговорам станет причиной разрушения Украины. Такое мнение выразил эксперт Алекс Крэйнер в интервью Dialogue Works.Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе выступил с мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта, которые предполагают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в качестве субъектов РФ, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев отверг данную инициативу.По словам Крэйнера, "в итоге то, что останется от Украины, будет представлять собой нищее, разрушенное государство-обрубок без выхода к морю, объект препирательств европейских держав, которым придется спасать ее экономически".Кроме того, он предупредил, что Запад может вызвать эскалацию с целью вовлечения других стран в боевые действия.

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запад, украина, мирные переговоры