https://1prime.ru/20240622/ukraina-849404835.html

Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии

Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии - 22.06.2024, ПРАЙМ

Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии

Украина в текущие сутки планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы, ожидается, что он превысит отметку 33,5 тысячи мегаватт в час,... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T11:15+0300

2024-06-22T11:15+0300

2024-06-22T11:15+0300

энергетика

украина

импорт электроэнергии

европа

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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Украина в текущие сутки планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы, ожидается, что он превысит отметку 33,5 тысячи мегаватт в час, сообщает в субботу министерство энергетики страны. "На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 33 559 МВт/ч. Экспорта не предвидится", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным компании, это наибольший суточный объем импорта электроэнергии в последние несколько дней. Так, 18 июня импорт из стран Европы составил 25,7 тысячи мегаватт в час, на следующий день он составил 28 тысяч мегаватт в час, затем он достиг 27,5 тысячи мегаватт в час, столько же он показал и накануне. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит. Владимир Зеленский, выступая ранее на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

https://1prime.ru/20240622/ukraina-849402585.html

украина

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украина, импорт электроэнергии, европа