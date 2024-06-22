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"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались о ситуации на Украине

"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались о ситуации на Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ

"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались о ситуации на Украине

В настоящее время Украина похожа на диктатуру, при которой жители страны боятся насильственной мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T11:51+0300

2024-06-22T11:51+0300

2024-06-22T11:56+0300

политика

запад

украина

демократия

поддержка украины

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В настоящее время Украина похожа на диктатуру, при которой жители страны боятся насильственной мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети X."Это диктатура, в которой люди живут в страхе быть отправленными в глупый прокси-конфликт США и НАТО", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвродепутат подчеркнул, что сейчас Украина не имеет ничего общего с демократией, при этом западные политики не обращают внимания на тяжелую ситуацию в этойстране.На Западе регулярно делают заявления что оказывают поддержку Украине в том числе ради якобы "защиты демократии". Политики из западных стран часто утверждают, что на Украине руками солдат ВСУ якобы осуществляется борьба за демократию и свободу не только самой страны, но и всей Европы.

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запад

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запад, украина, демократия, поддержка украины