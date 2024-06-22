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"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались о ситуации на Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ
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"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались о ситуации на Украине
"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались о ситуации на Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались о ситуации на Украине
В настоящее время Украина похожа на диктатуру, при которой жители страны боятся насильственной мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T11:51+0300
2024-06-22T11:56+0300
политика
запад
украина
демократия
поддержка украины
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В настоящее время Украина похожа на диктатуру, при которой жители страны боятся насильственной мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети X."Это диктатура, в которой люди живут в страхе быть отправленными в глупый прокси-конфликт США и НАТО", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвродепутат подчеркнул, что сейчас Украина не имеет ничего общего с демократией, при этом западные политики не обращают внимания на тяжелую ситуацию в этойстране.На Западе регулярно делают заявления что оказывают поддержку Украине в том числе ради якобы "защиты демократии". Политики из западных стран часто утверждают, что на Украине руками солдат ВСУ якобы осуществляется борьба за демократию и свободу не только самой страны, но и всей Европы.
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запад, украина, демократия, поддержка украины
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, демократия, поддержка Украины
11:51 22.06.2024 (обновлено: 11:56 22.06.2024)
 
"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались о ситуации на Украине

Депутат ЕП Уоллес: Украина превратилась в диктатуру, где люди живут в страхе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В настоящее время Украина похожа на диктатуру, при которой жители страны боятся насильственной мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети X.
"Это диктатура, в которой люди живут в страхе быть отправленными в глупый прокси-конфликт США и НАТО", — сказал он.
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Евродепутат подчеркнул, что сейчас Украина не имеет ничего общего с демократией, при этом западные политики не обращают внимания на тяжелую ситуацию в этойстране.
На Западе регулярно делают заявления что оказывают поддержку Украине в том числе ради якобы "защиты демократии". Политики из западных стран часто утверждают, что на Украине руками солдат ВСУ якобы осуществляется борьба за демократию и свободу не только самой страны, но и всей Европы.
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