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Правительство всерьез взялось за валюту: что теперь будет с рублем

Правительство всерьез взялось за валюту: что теперь будет с рублем - 22.06.2024, ПРАЙМ

Правительство всерьез взялось за валюту: что теперь будет с рублем

Послабление для экспортеров по нормам сдачи валютной выручки, принятое правительством, уже привело к ослаблению рубля. Однако впредь можно ждать новой войны... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T02:00+0300

2024-06-22T02:00+0300

2024-06-22T02:00+0300

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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Послабление для экспортеров по нормам сдачи валютной выручки, принятое правительством, уже привело к ослаблению рубля. Однако впредь можно ждать новой войны укрепления и волатильности, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.В пятницу правительство с учетом стабилизации курса рубля и достижения нужного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%.По мнению эксперта, динамика курса рубля в связи со смягчением обязательств экспортеров зависит от спроса и предложения валюты на внутреннем рынке."В условиях, когда экспортеры обязаны продавать меньше валютной выручки, предложение долларов и евро на внутреннем рынке снижается. Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля", - комментирует он.В целом мера направлена на корректировку курса рубля по отношению к основным мировым валютам в сторону ранее запланированных значений (Минэкономразвития в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития России закладывал 90,1 рубля за доллар в 2024 году и 91,1 рубля за доллар к началу 2025 года), что важно как для предсказуемости экспортно-импортных операций, так и для макроэкономической стабильности страны в целом.Отмена биржевых торгов и переход на внебиржевые параметры курса, безусловно, усложняют прогнозирование и делают рынок менее прозрачным. Тем не менее, мы видим, что рубль уже начал ослабляться, котировки после принятых мер ходили на 90 за доллар, констатирует Гордиенко.Однако в дневном диапазоне сейчас вновь просматривается тренд на медленное укрепление рубля. Конечно, внебиржевой рынок менее ликвиден и более подвержен резким колебаниям из-за меньшего объема торгов. В этом контексте можно ожидать более волатильного поведения рубля, что, по существу, мы уже наблюдали в прошедшие дни.Ждать резкого ослабления рубля в ближайшие дни и недели не стоит. Правительством России реализуются меры по стабилизации курса – это сейчас основная и очень важная цель, заключил финансист.

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