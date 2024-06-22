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Правительство всерьез взялось за валюту: что теперь будет с рублем - 22.06.2024, ПРАЙМ
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Правительство всерьез взялось за валюту: что теперь будет с рублем
Правительство всерьез взялось за валюту: что теперь будет с рублем - 22.06.2024, ПРАЙМ
Правительство всерьез взялось за валюту: что теперь будет с рублем
Послабление для экспортеров по нормам сдачи валютной выручки, принятое правительством, уже привело к ослаблению рубля. Однако впредь можно ждать новой войны... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T02:00+0300
2024-06-22T02:00+0300
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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Послабление для экспортеров по нормам сдачи валютной выручки, принятое правительством, уже привело к ослаблению рубля. Однако впредь можно ждать новой войны укрепления и волатильности, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.В пятницу правительство с учетом стабилизации курса рубля и достижения нужного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%.По мнению эксперта, динамика курса рубля в связи со смягчением обязательств экспортеров зависит от спроса и предложения валюты на внутреннем рынке."В условиях, когда экспортеры обязаны продавать меньше валютной выручки, предложение долларов и евро на внутреннем рынке снижается. Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля", - комментирует он.В целом мера направлена на корректировку курса рубля по отношению к основным мировым валютам в сторону ранее запланированных значений (Минэкономразвития в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития России закладывал 90,1 рубля за доллар в 2024 году и 91,1 рубля за доллар к началу 2025 года), что важно как для предсказуемости экспортно-импортных операций, так и для макроэкономической стабильности страны в целом.Отмена биржевых торгов и переход на внебиржевые параметры курса, безусловно, усложняют прогнозирование и делают рынок менее прозрачным. Тем не менее, мы видим, что рубль уже начал ослабляться, котировки после принятых мер ходили на 90 за доллар, констатирует Гордиенко.Однако в дневном диапазоне сейчас вновь просматривается тренд на медленное укрепление рубля. Конечно, внебиржевой рынок менее ликвиден и более подвержен резким колебаниям из-за меньшего объема торгов. В этом контексте можно ожидать более волатильного поведения рубля, что, по существу, мы уже наблюдали в прошедшие дни.Ждать резкого ослабления рубля в ближайшие дни и недели не стоит. Правительством России реализуются меры по стабилизации курса – это сейчас основная и очень важная цель, заключил финансист.
https://1prime.ru/20240621/kurs-849385819.html
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эксклюзив, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют, курсы валют, доллар
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Эксклюзив, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курсы валют, курсы валют, доллар
02:00 22.06.2024
 
Правительство всерьез взялось за валюту: что теперь будет с рублем

Финансист Гордиенко: власти ослабили рубль, чтобы вернуть курс в рамки плана

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкПункт обмена валют в Москве
Пункт обмена валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Послабление для экспортеров по нормам сдачи валютной выручки, принятое правительством, уже привело к ослаблению рубля. Однако впредь можно ждать новой войны укрепления и волатильности, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.
В пятницу правительство с учетом стабилизации курса рубля и достижения нужного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%.
По мнению эксперта, динамика курса рубля в связи со смягчением обязательств экспортеров зависит от спроса и предложения валюты на внутреннем рынке.
"В условиях, когда экспортеры обязаны продавать меньше валютной выручки, предложение долларов и евро на внутреннем рынке снижается. Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля", - комментирует он.
В целом мера направлена на корректировку курса рубля по отношению к основным мировым валютам в сторону ранее запланированных значений (Минэкономразвития в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития России закладывал 90,1 рубля за доллар в 2024 году и 91,1 рубля за доллар к началу 2025 года), что важно как для предсказуемости экспортно-импортных операций, так и для макроэкономической стабильности страны в целом.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
ЦБ отметил устойчивость курса рубля
Вчера, 15:05
Отмена биржевых торгов и переход на внебиржевые параметры курса, безусловно, усложняют прогнозирование и делают рынок менее прозрачным. Тем не менее, мы видим, что рубль уже начал ослабляться, котировки после принятых мер ходили на 90 за доллар, констатирует Гордиенко.
Однако в дневном диапазоне сейчас вновь просматривается тренд на медленное укрепление рубля. Конечно, внебиржевой рынок менее ликвиден и более подвержен резким колебаниям из-за меньшего объема торгов. В этом контексте можно ожидать более волатильного поведения рубля, что, по существу, мы уже наблюдали в прошедшие дни.
Ждать резкого ослабления рубля в ближайшие дни и недели не стоит. Правительством России реализуются меры по стабилизации курса – это сейчас основная и очень важная цель, заключил финансист.
 
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