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Кольская ВЭС в первом квартале выработала 158 ГВт.ч

Кольская ВЭС в первом квартале выработала 158 ГВт.ч - 22.06.2024, ПРАЙМ

Кольская ВЭС в первом квартале выработала 158 ГВт.ч

Объем выработки Кольской ВЭС, самого мощного ветропарка за Полярным кругом, в первом квартале составил 158 ГВт.ч, а в прошлом году суммарно - 500 ГВт.ч, сообщил | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T17:10+0300

2024-06-22T17:10+0300

2024-06-22T17:11+0300

энергетика

зеленая энергетика

ветряная электростанция

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ТУМАННЫЙ (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 22 июн - ПРАЙМ. Объем выработки Кольской ВЭС, самого мощного ветропарка за Полярным кругом, в первом квартале составил 158 ГВт.ч, а в прошлом году суммарно - 500 ГВт.ч, сообщил журналистам гендиректор "ЭЛ5-Энерго" Алибек Тналин. "В прошлом году мы выработали 500 миллионов КВт.ч... По первому кварталу текущего года - 158 миллионов", - сказал он в кулуарах благотворительного забега "ЭЛ5-Энерго Трейл" в Арктике. По словам Тналина, коэффициент использования установленной мощности на Кольской ВЭС составляет порядка 30%, что является нормальным для такого объекта. И в целом даже с учетом периодов штиля станция вырабатывает запланированный в рамках договора предоставления мощности объем. Максимально станция может производить 750 ГВт.ч электроэнергии, но пока есть ограничения выработки со стороны рынка, поскольку на Кольском полуострове есть много генераторов, отметил Тналин. "Но с учетом появления новых потребителей в регионе, вы знаете, здесь гигантские проекты будут. То есть выработка будет расти", - добавил он. По словам гендиректора, станция может обеспечивать электроэнергией город с населением до 100 тысяч человек. Кольская ВЭС - крупнейшая в мире ветряная электростанция за полярным кругом. Она расположена на территории Кольского полуострова в Мурманской области и состоит из 57 турбин общей мощностью 202 МВт. Управляет станцией компания "ЭЛ5-Энерго", основным акционером которой выступает "Лукойл". "ЭЛ5-Энерго Трейл" проходит 22 июня на территории Кольской ветряной электростанции, расположенной в Мурманской области. Организаторами благотворительного забега выступили "ЭЛ5-Энерго", которой принадлежит ветропарк, и "Лукойл".

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зеленая энергетика, ветряная электростанция