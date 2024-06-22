https://1prime.ru/20240622/vizovyy-849403224.html

Антонов рассказал о решении США закрыть визовый центр России

Антонов рассказал о решении США закрыть визовый центр России - 22.06.2024, ПРАЙМ

Антонов рассказал о решении США закрыть визовый центр России

Власти США уведомили российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, при этом консульское обеспечение, несмотря на... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T10:23+0300

2024-06-22T10:23+0300

2024-06-22T10:23+0300

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ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. Власти США уведомили российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, при этом консульское обеспечение, несмотря на возросшую нагрузку, продолжится, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Компания Russia Visa Centre на своем официальном сайте позиционирует себя "привилегированным сторонним партнером" посольства России в Соединенных Штатах, чьи отделения работают как "центры сбора и обработки документов с целью улучшения услуг". "Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, за час до мероприятия, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр и теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка", - сказал посол журналистам после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны. "Я хочу сразу же сказать, чтобы не было какого-то двойного значения. Мы будем продолжать работать, мы не бросим наших соотечественников", - подчеркнул дипломат. Он пообещал бросить все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением.Антонов добавил, что США не разъяснила причин принятого решения."Нет, они никак не объяснили. Дело в том, что таких проблем, какие есть у нас в обслуживании соотечественников, у американцев в Москве и России нет. Именно поэтому они по-прежнему держат в замороженном состоянии свои два генеральных консульства", - сказал он.Посол отметил, что это для России является серьезной дополнительной нагрузкой. "И с учетом того, что наши генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке обескровлены. И тем не менее я вас всех заверяю, что мы не сдадимся и будем продолжать свою работу", - отметил он. Также Антонов пока не стал анонсировать возможные ответные меры."Сегодня сплеча рубить не стоит. Надо задуматься, надо посмотреть, каковы будут последствия конкретные, что нам предстоит сделать. Однако важно одно: американцы пытаются нас сломать, пытаются изменить нашу внешнюю политику, пытаются заставить дипломатов спрятаться за стенами нашего посольства, не общаться, не работать. Этого не будет", - заверил посол."До последнего дипломата, пока мы здесь остаемся, мы будем выполнять свои задачи, выполнять те указания, которые мы получаем из нашей столицы", - подчеркнул Антонов. Посол добавил, что у американских дипломатов в России нет структур, подобных визовому центру.

https://1prime.ru/20240622/antonov-849400190.html

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сша, россия, анатолий антонов