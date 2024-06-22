https://1prime.ru/20240622/vizovyy-849403224.html
Антонов рассказал о решении США закрыть визовый центр России
Антонов рассказал о решении США закрыть визовый центр России - 22.06.2024, ПРАЙМ
Антонов рассказал о решении США закрыть визовый центр России
Власти США уведомили российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, при этом консульское обеспечение, несмотря на... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T10:23+0300
2024-06-22T10:23+0300
2024-06-22T10:23+0300
сша
россия
анатолий антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/29/841492999_0:244:2401:1594_1920x0_80_0_0_e000ee8066d163d51189dc64db3dc618.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. Власти США уведомили российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, при этом консульское обеспечение, несмотря на возросшую нагрузку, продолжится, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Компания Russia Visa Centre на своем официальном сайте позиционирует себя "привилегированным сторонним партнером" посольства России в Соединенных Штатах, чьи отделения работают как "центры сбора и обработки документов с целью улучшения услуг". "Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, за час до мероприятия, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр и теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка", - сказал посол журналистам после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны. "Я хочу сразу же сказать, чтобы не было какого-то двойного значения. Мы будем продолжать работать, мы не бросим наших соотечественников", - подчеркнул дипломат. Он пообещал бросить все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением.Антонов добавил, что США не разъяснила причин принятого решения."Нет, они никак не объяснили. Дело в том, что таких проблем, какие есть у нас в обслуживании соотечественников, у американцев в Москве и России нет. Именно поэтому они по-прежнему держат в замороженном состоянии свои два генеральных консульства", - сказал он.Посол отметил, что это для России является серьезной дополнительной нагрузкой. "И с учетом того, что наши генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке обескровлены. И тем не менее я вас всех заверяю, что мы не сдадимся и будем продолжать свою работу", - отметил он. Также Антонов пока не стал анонсировать возможные ответные меры."Сегодня сплеча рубить не стоит. Надо задуматься, надо посмотреть, каковы будут последствия конкретные, что нам предстоит сделать. Однако важно одно: американцы пытаются нас сломать, пытаются изменить нашу внешнюю политику, пытаются заставить дипломатов спрятаться за стенами нашего посольства, не общаться, не работать. Этого не будет", - заверил посол."До последнего дипломата, пока мы здесь остаемся, мы будем выполнять свои задачи, выполнять те указания, которые мы получаем из нашей столицы", - подчеркнул Антонов. Посол добавил, что у американских дипломатов в России нет структур, подобных визовому центру.
https://1prime.ru/20240622/antonov-849400190.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/29/841492999_18:0:2143:1594_1920x0_80_0_0_8ac68b6d21ae0e1ab99b74449ed44169.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, анатолий антонов
США, РОССИЯ, Анатолий Антонов
Антонов рассказал о решении США закрыть визовый центр России
США закрывают визовый центр России с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. Власти США уведомили российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, при этом консульское обеспечение, несмотря на возросшую нагрузку, продолжится, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Компания Russia Visa Centre на своем официальном сайте позиционирует себя "привилегированным сторонним партнером" посольства России в Соединенных Штатах, чьи отделения работают как "центры сбора и обработки документов с целью улучшения услуг".
"Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, за час до мероприятия, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр и теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка", - сказал посол журналистам после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.
Посол Антонов оценил перспективы отношений России и США
"Я хочу сразу же сказать, чтобы не было какого-то двойного значения. Мы будем продолжать работать, мы не бросим наших соотечественников", - подчеркнул дипломат. Он пообещал бросить все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением.
Антонов добавил, что США не разъяснила причин принятого решения.
"Нет, они никак не объяснили. Дело в том, что таких проблем, какие есть у нас в обслуживании соотечественников, у американцев в Москве и России нет. Именно поэтому они по-прежнему держат в замороженном состоянии свои два генеральных консульства", - сказал он.
Посол отметил, что это для России является серьезной дополнительной нагрузкой. "И с учетом того, что наши генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке обескровлены. И тем не менее я вас всех заверяю, что мы не сдадимся и будем продолжать свою работу", - отметил он.
Также Антонов пока не стал анонсировать возможные ответные меры.
"Сегодня сплеча рубить не стоит. Надо задуматься, надо посмотреть, каковы будут последствия конкретные, что нам предстоит сделать. Однако важно одно: американцы пытаются нас сломать, пытаются изменить нашу внешнюю политику, пытаются заставить дипломатов спрятаться за стенами нашего посольства, не общаться, не работать. Этого не будет", - заверил посол.
"До последнего дипломата, пока мы здесь остаемся, мы будем выполнять свои задачи, выполнять те указания, которые мы получаем из нашей столицы", - подчеркнул Антонов.
Посол добавил, что у американских дипломатов в России нет структур, подобных визовому центру.