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Греф назвал уникальной ситуацию для вкладов населения

Греф назвал уникальной ситуацию для вкладов населения - 22.06.2024, ПРАЙМ

Греф назвал уникальной ситуацию для вкладов населения

Сегодняшняя обстановка с банковскими вкладами "не очень здоровая" с точки зрения бизнеса, но уникальная для граждан, сообщил в интервью "России 1" глава... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T22:13+0300

2024-06-22T22:13+0300

2024-06-22T22:13+0300

экономика

сбербанк

банковские вклады

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Сегодняшняя обстановка с банковскими вкладами "не очень здоровая" с точки зрения бизнеса, но уникальная для граждан, сообщил в интервью "России 1" глава Сбербанка Герман Греф."Исторически я не помню за последние 30 лет такой ситуации, когда был бы такой арбитраж между текущей инфляцией и доходами, которые люди получают по депозитам. Это не очень здоровая ситуация с точки зрения бизнеса, тяжело развивать бизнес в этих условиях, но с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, это уникальная выгодная ситуация", — отметил он.Руководитель Сбера допустил рост ставок по вкладам в случае дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанка. Ранее Центробанк предупредил о возможном резком повышении уровня ключевой ставки на заседании 26 июля.Согласно данным ЦБ, в первом квартале 2024 года российская экономика выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает прогнозы Банка России. Оперативные данные показывают, что в апреле темпы роста экономики замедлились, но остаются на высоком уровне.Тем не менее, показатели инфляционных ожиданий увеличились, что усилило инерцию инфляции.

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сбербанк, банковские вклады