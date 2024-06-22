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Греф назвал уникальной ситуацию для вкладов населения - 22.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Греф назвал уникальной ситуацию для вкладов населения
Греф назвал уникальной ситуацию для вкладов населения - 22.06.2024, ПРАЙМ
Греф назвал уникальной ситуацию для вкладов населения
Сегодняшняя обстановка с банковскими вкладами "не очень здоровая" с точки зрения бизнеса, но уникальная для граждан, сообщил в интервью "России 1" глава... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T22:13+0300
2024-06-22T22:13+0300
экономика
сбербанк
банковские вклады
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Сегодняшняя обстановка с банковскими вкладами "не очень здоровая" с точки зрения бизнеса, но уникальная для граждан, сообщил в интервью "России 1" глава Сбербанка Герман Греф."Исторически я не помню за последние 30 лет такой ситуации, когда был бы такой арбитраж между текущей инфляцией и доходами, которые люди получают по депозитам. Это не очень здоровая ситуация с точки зрения бизнеса, тяжело развивать бизнес в этих условиях, но с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, это уникальная выгодная ситуация", — отметил он.Руководитель Сбера допустил рост ставок по вкладам в случае дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанка. Ранее Центробанк предупредил о возможном резком повышении уровня ключевой ставки на заседании 26 июля.Согласно данным ЦБ, в первом квартале 2024 года российская экономика выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает прогнозы Банка России. Оперативные данные показывают, что в апреле темпы роста экономики замедлились, но остаются на высоком уровне.Тем не менее, показатели инфляционных ожиданий увеличились, что усилило инерцию инфляции.
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сбербанк, банковские вклады
Экономика, Сбербанк, банковские вклады
22:13 22.06.2024
 
Греф назвал уникальной ситуацию для вкладов населения

Греф: ситуация со ставкой нездоровая для бизнеса, но уникальная для населения

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Сегодняшняя обстановка с банковскими вкладами "не очень здоровая" с точки зрения бизнеса, но уникальная для граждан, сообщил в интервью "России 1" глава Сбербанка Герман Греф.
"Исторически я не помню за последние 30 лет такой ситуации, когда был бы такой арбитраж между текущей инфляцией и доходами, которые люди получают по депозитам. Это не очень здоровая ситуация с точки зрения бизнеса, тяжело развивать бизнес в этих условиях, но с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, это уникальная выгодная ситуация", — отметил он.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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Руководитель Сбера допустил рост ставок по вкладам в случае дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанка.
Ранее Центробанк предупредил о возможном резком повышении уровня ключевой ставки на заседании 26 июля.
Согласно данным ЦБ, в первом квартале 2024 года российская экономика выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает прогнозы Банка России. Оперативные данные показывают, что в апреле темпы роста экономики замедлились, но остаются на высоком уровне.
Тем не менее, показатели инфляционных ожиданий увеличились, что усилило инерцию инфляции.
 
ЭкономикаСбербанкбанковские вклады
 
 
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