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"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией - 22.06.2024, ПРАЙМ
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"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией
"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией
Если начнутся военные действия между Москвой и Вашингтоном, у первой будет преимущество, так как она уже научилась уничтожать американскую военную технику на... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T16:43+0300
2024-06-22T16:43+0300
вооружения
война
сша
россия
стратегия
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Если начнутся военные действия между Москвой и Вашингтоном, у первой будет преимущество, так как она уже научилась уничтожать американскую военную технику на Украине, сообщил отставной офицер Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Мы по глупости отдали им все наше оружие на изучение. Теперь они знают, как уничтожить его не глядя. Если мы когда-нибудь по глупости начнем боестолкновения с Россией, мы немедленно окажемся в невыгодном положении, потому что они знают, как нанести поражение всем нашим системам", — отметил он.Дэвис полагает, что недальновидность американского командования привела к тому, что Россия вволю изучила слабые места в военной машине Соединенных Штатов.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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война, сша, россия, стратегия
Вооружения, война, США, РОССИЯ, стратегия
16:43 22.06.2024
 
"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией

Дэвис: РФ уничтожит технику США в случае большой войны благодаря опыту СВО

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Если начнутся военные действия между Москвой и Вашингтоном, у первой будет преимущество, так как она уже научилась уничтожать американскую военную технику на Украине, сообщил отставной офицер Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
"Мы по глупости отдали им все наше оружие на изучение. Теперь они знают, как уничтожить его не глядя. Если мы когда-нибудь по глупости начнем боестолкновения с Россией, мы немедленно окажемся в невыгодном положении, потому что они знают, как нанести поражение всем нашим системам", — отметил он.
Дэвис полагает, что недальновидность американского командования привела к тому, что Россия вволю изучила слабые места в военной машине Соединенных Штатов.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
16:04
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
 
ВооружениявойнаСШАРОССИЯстратегия
 
 
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