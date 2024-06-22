https://1prime.ru/20240622/voyna-849410424.html

"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией

"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией - 22.06.2024, ПРАЙМ

"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией

Если начнутся военные действия между Москвой и Вашингтоном, у первой будет преимущество, так как она уже научилась уничтожать американскую военную технику на... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T16:43+0300

2024-06-22T16:43+0300

2024-06-22T16:43+0300

вооружения

война

сша

россия

стратегия

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Если начнутся военные действия между Москвой и Вашингтоном, у первой будет преимущество, так как она уже научилась уничтожать американскую военную технику на Украине, сообщил отставной офицер Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Мы по глупости отдали им все наше оружие на изучение. Теперь они знают, как уничтожить его не глядя. Если мы когда-нибудь по глупости начнем боестолкновения с Россией, мы немедленно окажемся в невыгодном положении, потому что они знают, как нанести поражение всем нашим системам", — отметил он.Дэвис полагает, что недальновидность американского командования привела к тому, что Россия вволю изучила слабые места в военной машине Соединенных Штатов.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.

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война, сша, россия, стратегия