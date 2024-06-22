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Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии, пишут СМИ - 22.06.2024, ПРАЙМ
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Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии, пишут СМИ
Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии, пишут СМИ - 22.06.2024, ПРАЙМ
Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии, пишут СМИ
Встреча вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цянем в рамках визита в Китай не состоится по неизвестным для него... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T10:30+0300
2024-06-22T10:30+0300
политика
германия
китай
роберт хабек
встреча
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Встреча вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цянем в рамках визита в Китай не состоится по неизвестным для него причинам. Об этом сообщила немецкая газета Welt. Издание, со ссылкой на представителей делегации, сопровождающей Хабека, сообщило, что он "во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи, так как встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится". Отмечается, что утренняя встреча перед отлетом вице-канцлера в Шанхай "не представляется возможной". Сам Хабек сказал, что у него нет ни малейшего понятия, почему встречи не будет, пишет издание. По данным, опубликованным на сайте Минэкономики ФРГ, Хабек в сопровождении делегации должен был прибыть в КНР в пятницу. У него запланирован ряд встреч с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.
https://1prime.ru/20240621/kitay-849380528.html
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германия, китай, роберт хабек, встреча
Политика, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, Роберт Хабек, встреча
10:30 22.06.2024
 
Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии, пишут СМИ

Welt: премьер-министр Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Встреча вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цянем в рамках визита в Китай не состоится по неизвестным для него причинам. Об этом сообщила немецкая газета Welt.
Издание, со ссылкой на представителей делегации, сопровождающей Хабека, сообщило, что он "во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи, так как встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится".
Отмечается, что утренняя встреча перед отлетом вице-канцлера в Шанхай "не представляется возможной". Сам Хабек сказал, что у него нет ни малейшего понятия, почему встречи не будет, пишет издание.
По данным, опубликованным на сайте Минэкономики ФРГ, Хабек в сопровождении делегации должен был прибыть в КНР в пятницу. У него запланирован ряд встреч с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.
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ПолитикаГЕРМАНИЯКИТАЙРоберт Хабеквстреча
 
 
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