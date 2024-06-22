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Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии, пишут СМИ

Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии, пишут СМИ - 22.06.2024, ПРАЙМ

Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии, пишут СМИ

Встреча вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цянем в рамках визита в Китай не состоится по неизвестным для него... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T10:30+0300

2024-06-22T10:30+0300

2024-06-22T10:30+0300

политика

германия

китай

роберт хабек

встреча

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Встреча вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цянем в рамках визита в Китай не состоится по неизвестным для него причинам. Об этом сообщила немецкая газета Welt. Издание, со ссылкой на представителей делегации, сопровождающей Хабека, сообщило, что он "во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи, так как встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится". Отмечается, что утренняя встреча перед отлетом вице-канцлера в Шанхай "не представляется возможной". Сам Хабек сказал, что у него нет ни малейшего понятия, почему встречи не будет, пишет издание. По данным, опубликованным на сайте Минэкономики ФРГ, Хабек в сопровождении делегации должен был прибыть в КНР в пятницу. У него запланирован ряд встреч с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.

https://1prime.ru/20240621/kitay-849380528.html

германия

китай

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германия, китай, роберт хабек, встреча