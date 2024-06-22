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Из-за атаки на ЗАЭС нарушена работа инфраструктурных объектов
Из-за атаки на ЗАЭС нарушена работа инфраструктурных объектов - 22.06.2024, ПРАЙМ
Из-за атаки на ЗАЭС нарушена работа инфраструктурных объектов
Из-за атаки Вооруженных сил Украины на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС оказалось нарушено функционирование инфраструктурных объектов, говорится в... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T11:50+0300
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энергетика
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Из-за атаки Вооруженных сил Украины на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС оказалось нарушено функционирование инфраструктурных объектов, говорится в Telegram-канале электростанции. Среди этих объектов - транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения.Меры по обеспечению ядерной безопасности на АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме, подчеркивается в публикации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра и является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ,.
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запорожская аэс
Энергетика, Запорожская АЭС
Из-за атаки на ЗАЭС нарушена работа инфраструктурных объектов
Работа инфраструктурных объектов нарушена из-за атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Из-за атаки Вооруженных сил Украины на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС оказалось нарушено функционирование инфраструктурных объектов, говорится в Telegram-канале электростанции.
Среди этих объектов - транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения.
Меры по обеспечению ядерной безопасности на АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме, подчеркивается в публикации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра и является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ,.
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