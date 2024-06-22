https://1prime.ru/20240622/zaes-849405652.html

Из-за атаки на ЗАЭС нарушена работа инфраструктурных объектов

Из-за атаки на ЗАЭС нарушена работа инфраструктурных объектов - 22.06.2024, ПРАЙМ

Из-за атаки на ЗАЭС нарушена работа инфраструктурных объектов

Из-за атаки Вооруженных сил Украины на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС оказалось нарушено функционирование инфраструктурных объектов, говорится в... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T11:50+0300

2024-06-22T11:50+0300

2024-06-22T11:50+0300

энергетика

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg

МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Из-за атаки Вооруженных сил Украины на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС оказалось нарушено функционирование инфраструктурных объектов, говорится в Telegram-канале электростанции. Среди этих объектов - транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения.Меры по обеспечению ядерной безопасности на АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме, подчеркивается в публикации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра и является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ,.

https://1prime.ru/20240616/zaes-849219449.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская аэс