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В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США - 22.06.2024, ПРАЙМ
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В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США
В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США - 22.06.2024, ПРАЙМ
В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США
Москва даст адекватный ответ, если США закроют российский визовый центр, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T10:38+0300
2024-06-22T11:31+0300
политика
мария захарова
сша
визы
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Москва даст адекватный ответ, если США закроют российский визовый центр, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", — сказала она РИА Новости, комментируя решение США закрыть визовый центр РФ. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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мария захарова, сша, визы
Политика, Мария Захарова, США, визы
10:38 22.06.2024 (обновлено: 11:31 22.06.2024)
 
В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США

Захарова: Москва адекватно ответит на решение США закрыть визовый центр РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Москва даст адекватный ответ, если США закроют российский визовый центр, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", — сказала она РИА Новости, комментируя решение США закрыть визовый центр РФ.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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ПолитикаМария ЗахароваСШАвизы
 
 
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