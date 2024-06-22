https://1prime.ru/20240622/zakharova-849403767.html
В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США
В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США - 22.06.2024, ПРАЙМ
В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США
Москва даст адекватный ответ, если США закроют российский визовый центр, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T10:38+0300
2024-06-22T10:38+0300
2024-06-22T11:31+0300
политика
мария захарова
сша
визы
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Москва даст адекватный ответ, если США закроют российский визовый центр, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", — сказала она РИА Новости, комментируя решение США закрыть визовый центр РФ. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке.
https://1prime.ru/20240621/bezopasnost-849399343.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, сша, визы
Политика, Мария Захарова, США, визы
В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США
Захарова: Москва адекватно ответит на решение США закрыть визовый центр РФ
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Москва даст адекватный ответ, если США закроют российский визовый центр, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", — сказала она РИА Новости, комментируя решение США закрыть визовый центр РФ.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке.
"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина