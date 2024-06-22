https://1prime.ru/20240622/zakharova-849403767.html

В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США

В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США - 22.06.2024, ПРАЙМ

В МИД пообещали ответить на закрытие визового центра в США

Москва даст адекватный ответ, если США закроют российский визовый центр, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T10:38+0300

2024-06-22T10:38+0300

2024-06-22T11:31+0300

политика

мария захарова

сша

визы

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Москва даст адекватный ответ, если США закроют российский визовый центр, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", — сказала она РИА Новости, комментируя решение США закрыть визовый центр РФ. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке.

https://1prime.ru/20240621/bezopasnost-849399343.html

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мария захарова, сша, визы