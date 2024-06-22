https://1prime.ru/20240622/zakon-849410310.html

Путин подписал закон об оформлении по месту жительства семей участников СВО

Путин подписал закон об оформлении по месту жительства семей участников СВО - 22.06.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон об оформлении по месту жительства семей участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон об оформлении по доверенности семей участников СВО по их месту жительства. | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T16:33+0300

2024-06-22T16:33+0300

2024-06-22T16:33+0300

закон

участники сво

регистрация

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об оформлении по доверенности семей участников СВО по их месту жительства.Ранее отмечалось, что на данный момент при постановке и снятии с регистрационного учета требуется личное присутствие заявителя, и участники СВО не могут выполнить это условие. Закон позволит им передать эти полномочия близким по доверенности, заверенной у нотариуса или командира части.Кроме того, изменение закона коснется всех граждан, новой нормой смогут воспользоваться люди, находящиеся на длительном лечении или в длительных командировках, родители рожденных за пределами РФ детей и другие граждане. Правоприменительная практика показывает, что они не могут лично обратиться в органы регистрационного учета или оформить прописку дистанционно, сообщила ранее в разговоре с РИА Новости соавтор закона, первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.

https://1prime.ru/20240617/zhile-849243101.html

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закон, участники сво, регистрация