https://1prime.ru/20240622/zakon-849410310.html
Путин подписал закон об оформлении по месту жительства семей участников СВО
Путин подписал закон об оформлении по месту жительства семей участников СВО - 22.06.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об оформлении по месту жительства семей участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон об оформлении по доверенности семей участников СВО по их месту жительства. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T16:33+0300
2024-06-22T16:33+0300
2024-06-22T16:33+0300
закон
участники сво
регистрация
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об оформлении по доверенности семей участников СВО по их месту жительства.Ранее отмечалось, что на данный момент при постановке и снятии с регистрационного учета требуется личное присутствие заявителя, и участники СВО не могут выполнить это условие. Закон позволит им передать эти полномочия близким по доверенности, заверенной у нотариуса или командира части.Кроме того, изменение закона коснется всех граждан, новой нормой смогут воспользоваться люди, находящиеся на длительном лечении или в длительных командировках, родители рожденных за пределами РФ детей и другие граждане. Правоприменительная практика показывает, что они не могут лично обратиться в органы регистрационного учета или оформить прописку дистанционно, сообщила ранее в разговоре с РИА Новости соавтор закона, первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
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закон, участники сво, регистрация
закон, участники СВО, регистрация
Путин подписал закон об оформлении по месту жительства семей участников СВО
Путин подписал закон об оформлении семей участников СВО по их месту жительства
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об оформлении по доверенности семей участников СВО по их месту жительства.
Ранее отмечалось, что на данный момент при постановке и снятии с регистрационного учета требуется личное присутствие заявителя, и участники СВО не могут выполнить это условие. Закон позволит им передать эти полномочия близким по доверенности, заверенной у нотариуса или командира части.
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Кроме того, изменение закона коснется всех граждан, новой нормой смогут воспользоваться люди, находящиеся на длительном лечении или в длительных командировках, родители рожденных за пределами РФ детей и другие граждане. Правоприменительная практика показывает, что они не могут лично обратиться в органы регистрационного учета или оформить прописку дистанционно, сообщила ранее в разговоре с РИА Новости соавтор закона, первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.