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Названы факторы, которые вызывают проблемы с зарядкой смартфона

Названы факторы, которые вызывают проблемы с зарядкой смартфона - 22.06.2024, ПРАЙМ

Названы факторы, которые вызывают проблемы с зарядкой смартфона

Причинами возникновения проблем с зарядкой смартфона могут являться различные факторы - в том числе неисправный провод, пыль и грязь, а также жаркая погода,... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T09:49+0300

2024-06-22T09:49+0300

2024-06-22T09:49+0300

россия

смартфоны

зарядка смартфона

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Причинами возникновения проблем с зарядкой смартфона могут являться различные факторы - в том числе неисправный провод, пыль и грязь, а также жаркая погода, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. По ее словам, одной из наиболее распространенных причин, по которым смартфон не заряжается, является неисправность самого зарядного устройства или кабеля, так как провод может быть поврежден или иметь проблемы с контактом. Проверить это можно, подключив к зарядке другое устройство, а если и не работает, то попробовать подключиться к смартфону через USB-порт компьютера или ноутбука. "Важно отметить, что при зарядке телефона рекомендуется использовать оригинальные провода и блоки необходимой мощности",— сказала эксперт. Если же выяснилось, что проблема все же не в проводе, то порт зарядки устройства мог засориться пылью, грязью или другими мелкими частицами. В этом случае следует аккуратно очистить его, используя мягкую щетку и избегая попадания влаги внутрь, порекомендовала Голицына. "Иногда смартфоны могут перестать заряжаться из-за программных ошибок или сбоев. Попробуйте обновить программное обеспечение до последней версии, а также выполнить сброс настроек до заводских. Однако не пренебрегайте резервным копированием данных в подобном случае", — также порекомендовала эксперт. Причиной проблем с зарядкой может являться и неисправность аккумулятора. В таком случае нужно перезагрузить устройство и проверить состояние аккумулятора в настройках, где будет указана его пиковая производительность. Если аккумулятор изношен или поврежден, то по словам Голицыной, может потребоваться замена. Кроме того, в жаркий сезон смартфоны могут страдать от температурных перепадов, из-за чего они также перестают заряжаться. По мнению эксперта, в таком случае смартфон обычно сам предупреждает о данной проблеме — необходимо дать ему немного остудиться в тени или в кармане и после этого ставить на зарядку. Если же все перечисленные выше методы не помогли исправить проблему, возможно, смартфон имеет серьезную неисправность внутренних компонентов, таких как разъем зарядки, контроллер питания или другие элементы, пояснила Голицына. В этом случае она рекомендует обратиться в профессиональный сервисный центр для диагностики и ремонта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, смартфоны, зарядка смартфона