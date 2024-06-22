https://1prime.ru/20240622/zemletryasenie-849413187.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - 22.06.2024, ПРАЙМ

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, указало Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T22:05+0300

2024-06-22T22:05+0300

2024-06-22T22:05+0300

происшествия

турция

землетрясение

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АНКАРА, 22 июн – ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, указало Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск). Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра. Информация о о наличии жертв и разрушений пока не опубликована.

https://1prime.ru/20240622/otdykh-849404691.html

турция

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турция, землетрясение