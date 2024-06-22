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В Турции произошло землетрясение - 22.06.2024, ПРАЙМ
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В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - 22.06.2024, ПРАЙМ
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, указало Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T22:05+0300
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происшествия
турция
землетрясение
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АНКАРА, 22 июн – ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, указало Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск). Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра. Информация о о наличии жертв и разрушений пока не опубликована.
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турция
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турция, землетрясение
Происшествия, ТУРЦИЯ, землетрясение
22:05 22.06.2024
 
В Турции произошло землетрясение

AFAD: в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,0

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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АНКАРА, 22 июн – ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, указало Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск).
Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра.
Информация о о наличии жертв и разрушений пока не опубликована.
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ПроисшествияТУРЦИЯземлетрясение
 
 
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