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В Анталье отмечается нашествие змей из-за жары

В Анталье отмечается нашествие змей из-за жары - 22.06.2024, ПРАЙМ

В Анталье отмечается нашествие змей из-за жары

Из-за жаркой погоды змеи начали проникать в жилые кварталы, рабочие места и автомобили в турецкой курортной Анталье, жители обеспокоены ситуацией, передал... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T12:32+0300

2024-06-22T12:32+0300

2024-06-22T12:32+0300

туризм

турция

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АНКАРА, 22 июн - ПРАЙМ. Из-за жаркой погоды змеи начали проникать в жилые кварталы, рабочие места и автомобили в турецкой курортной Анталье, жители обеспокоены ситуацией, передал телеканал Halk TV. "В Анталье жаркая погода стала причиной проникновения змей в жилые кварталы. В этом году пожарные бригады извлекли из жилых помещений 106 змей. Участившиеся сообщения вызвали беспокойство в городе", - говорится в сообщении. Как отмечается, повышение температуры воздуха привело к тому, что змеи стали проникать в дома, рабочие места и автомобили.

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туризм, турция