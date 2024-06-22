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В Анталье отмечается нашествие змей из-за жары - 22.06.2024, ПРАЙМ
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В Анталье отмечается нашествие змей из-за жары
В Анталье отмечается нашествие змей из-за жары - 22.06.2024, ПРАЙМ
В Анталье отмечается нашествие змей из-за жары
Из-за жаркой погоды змеи начали проникать в жилые кварталы, рабочие места и автомобили в турецкой курортной Анталье, жители обеспокоены ситуацией, передал... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T12:32+0300
2024-06-22T12:32+0300
туризм
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АНКАРА, 22 июн - ПРАЙМ. Из-за жаркой погоды змеи начали проникать в жилые кварталы, рабочие места и автомобили в турецкой курортной Анталье, жители обеспокоены ситуацией, передал телеканал Halk TV. "В Анталье жаркая погода стала причиной проникновения змей в жилые кварталы. В этом году пожарные бригады извлекли из жилых помещений 106 змей. Участившиеся сообщения вызвали беспокойство в городе", - говорится в сообщении. Как отмечается, повышение температуры воздуха привело к тому, что змеи стали проникать в дома, рабочие места и автомобили.
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туризм, турция
Туризм, ТУРЦИЯ
12:32 22.06.2024
 
В Анталье отмечается нашествие змей из-за жары

Halk TV: жара вызвала нашествие змей в дома и офисы в турецкой курортной Анталье

© РИА Новости . Ирина НехорошкинаОтель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере
Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
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АНКАРА, 22 июн - ПРАЙМ. Из-за жаркой погоды змеи начали проникать в жилые кварталы, рабочие места и автомобили в турецкой курортной Анталье, жители обеспокоены ситуацией, передал телеканал Halk TV.
"В Анталье жаркая погода стала причиной проникновения змей в жилые кварталы. В этом году пожарные бригады извлекли из жилых помещений 106 змей. Участившиеся сообщения вызвали беспокойство в городе", - говорится в сообщении.
Как отмечается, повышение температуры воздуха привело к тому, что змеи стали проникать в дома, рабочие места и автомобили.
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