https://1prime.ru/20240623/abkhaziya-849422878.html

МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке на границе

МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке на границе - 23.06.2024, ПРАЙМ

МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке на границе

МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке в зоне КПП "Псоу", сообщает пресс-служба министерства. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T21:16+0300

2024-06-23T21:16+0300

2024-06-23T21:16+0300

происшествия

абхазия

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СУХУМ, 23 июня - ПРАЙМ. МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке в зоне КПП "Псоу", сообщает пресс-служба министерства. По данным ведомства, сообщение о стрельбе на территории КПП "Псоу" поступило в дежурную часть в 16.55.В результате выстрелов из автоматического оружия пострадали трое граждан Абхазии, ещё один погиб. Им оказался гражданин 1985 года рождения. По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медицинское учреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 года рождения.Также госпитализированы двое мужчин - 1998 года рождения, с ранением в область ноги и 1995 года рождения с проникающим ранением брюшной полости.Сотрудники уголовного розыска МВД установили подозреваемых в совершении данного преступления, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", -говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

https://1prime.ru/20240623/perestrelka-849422152.html

абхазия

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абхазия