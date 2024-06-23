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В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА

В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА - 23.06.2024, ПРАЙМ

В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T08:37+0300

2024-06-23T08:37+0300

2024-06-23T08:37+0300

россия

украина

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь перехвачено и уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщил Богомаз в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, а цели уничтожены.Кроме того, как сообщили в Министерстве обороны России, средства ПВО перехватили и ликвидировали два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области.

https://1prime.ru/20240620/bpla-849324535.html

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