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В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА - 23.06.2024, ПРАЙМ
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В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА
В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T08:37+0300
2024-06-23T08:37+0300
россия
украина
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь перехвачено и уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщил Богомаз в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, а цели уничтожены.Кроме того, как сообщили в Министерстве обороны России, средства ПВО перехватили и ликвидировали два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области.
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россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
08:37 23.06.2024
 
В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА

Губернатор богомаз: ПВО ночью нейтрализовала в Брянской области 30 БПЛА ВСУ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь перехвачено и уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщил Богомаз в Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, а цели уничтожены.
Кроме того, как сообщили в Министерстве обороны России, средства ПВО перехватили и ликвидировали два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области.
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