https://1prime.ru/20240623/boeviki-849422023.html

В Дагестане сообщили о ликвидации двух боевиков

В Дагестане сообщили о ликвидации двух боевиков - 23.06.2024, ПРАЙМ

В Дагестане сообщили о ликвидации двух боевиков

В Дагестане ликвидированы двое боевиков, работа силовиков продолжается, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Дагестану Гаяна Гариева. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T20:04+0300

2024-06-23T20:04+0300

2024-06-23T20:04+0300

происшествия

мвд

терроризм

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В Дагестане ликвидированы двое боевиков, работа силовиков продолжается, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Дагестану Гаяна Гариева. "Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями", - сообщила Гариева.При этом она не уточнила, о каком конкретно городе идет речь.В воскресенье в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.

https://1prime.ru/20240623/makhachkala-849421742.html

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мвд, терроризм