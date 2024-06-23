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В Дагестане сообщили о ликвидации двух боевиков
В Дагестане сообщили о ликвидации двух боевиков - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Дагестане сообщили о ликвидации двух боевиков
В Дагестане ликвидированы двое боевиков, работа силовиков продолжается, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Дагестану Гаяна Гариева. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T20:04+0300
2024-06-23T20:04+0300
2024-06-23T20:04+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В Дагестане ликвидированы двое боевиков, работа силовиков продолжается, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Дагестану Гаяна Гариева. "Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями", - сообщила Гариева.При этом она не уточнила, о каком конкретно городе идет речь.В воскресенье в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.
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мвд, терроризм
Происшествия, МВД, терроризм
В Дагестане сообщили о ликвидации двух боевиков
ГУМВД по Дагестану: двое боевиков ликвидированы, силовики продолжают работу
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В Дагестане ликвидированы двое боевиков, работа силовиков продолжается, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
"Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями", - сообщила Гариева.
При этом она не уточнила, о каком конкретно городе идет речь.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.
При стрельбе в Махачкале погиб полицейский, еще 6 ранены