https://1prime.ru/20240623/britaniya-849417104.html
"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской
"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской - 23.06.2024, ПРАЙМ
"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской
Читателей британской газеты The Daily Telegraph возмутило интервью Елены Зеленской, в котором она пожаловалась на свое плохое эмоциональное состояние. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T10:42+0300
2024-06-23T10:42+0300
2024-06-23T10:44+0300
украина
елена зеленская
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Читателей британской газеты The Daily Telegraph возмутило интервью Елены Зеленской, в котором она пожаловалась на свое плохое эмоциональное состояние.В своем интервью жена украинского лидера рассказала, что ее состояние близится к "эмоциональному выгоранию". По ее словам, иногда по ночам она просыпается из-за страха перед ситуацией в стране. Зеленская добавила, что с подобными мыслями она пытается бороться тем, что не читает новости и вместо этого занимается уборкой."Она и ее муж стали очень богатыми благодаря всей той "помощи", которую их страна получила от западных налогоплательщиков благодаря нашим "лидерам" для ведения их "войны". Она действительно выглядит измученной войной, сидя в своем дворце, разодетая с иголочки", – сыронизировал пользователь с никнеймом Phillip Westwood.Читатель Mr Someonesomewhere, поддерживая дискуссию, заявил, что Зеленская ведет образ жизни знаменитости, в то время как солдаты страдают на фронте.Еще один комментатор отметил, что слова жены Зеленского звучаит "эгоистично и жалко"."Война обогатила их так, как они и не мечтали", – резюмировал читатель под ником Ian Woodhouse.
https://1prime.ru/20240622/udar-849407877.html
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украина, елена зеленская
"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской
Читатели The Daily Telegraph возмутились жалобам Зеленской на ее состояние
МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ.
Читателей британской газеты The Daily Telegraph
возмутило интервью Елены Зеленской, в котором она пожаловалась на свое плохое эмоциональное состояние.
В своем интервью жена украинского лидера рассказала, что ее состояние близится к "эмоциональному выгоранию". По ее словам, иногда по ночам она просыпается из-за страха перед ситуацией в стране.
Зеленская добавила, что с подобными мыслями она пытается бороться тем, что не читает новости и вместо этого занимается уборкой.
"Она и ее муж стали очень богатыми благодаря всей той "помощи", которую их страна получила от западных налогоплательщиков благодаря нашим "лидерам" для ведения их "войны". Она действительно выглядит измученной войной, сидя в своем дворце, разодетая с иголочки", – сыронизировал пользователь с никнеймом Phillip Westwood.
Читатель Mr Someonesomewhere, поддерживая дискуссию, заявил, что Зеленская ведет образ жизни знаменитости, в то время как солдаты страдают на фронте.
Еще один комментатор отметил, что слова жены Зеленского звучаит "эгоистично и жалко".
"Война обогатила их так, как они и не мечтали", – резюмировал читатель под ником Ian Woodhouse.
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