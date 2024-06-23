https://1prime.ru/20240623/britaniya-849417104.html

"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской

"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской - 23.06.2024, ПРАЙМ

"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской

Читателей британской газеты The Daily Telegraph возмутило интервью Елены Зеленской, в котором она пожаловалась на свое плохое эмоциональное состояние. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T10:42+0300

2024-06-23T10:42+0300

2024-06-23T10:44+0300

украина

елена зеленская

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763530_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_885669ef4d940fc7bd98e2b6539a9ce7.jpg

МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Читателей британской газеты The Daily Telegraph возмутило интервью Елены Зеленской, в котором она пожаловалась на свое плохое эмоциональное состояние.В своем интервью жена украинского лидера рассказала, что ее состояние близится к "эмоциональному выгоранию". По ее словам, иногда по ночам она просыпается из-за страха перед ситуацией в стране. Зеленская добавила, что с подобными мыслями она пытается бороться тем, что не читает новости и вместо этого занимается уборкой."Она и ее муж стали очень богатыми благодаря всей той "помощи", которую их страна получила от западных налогоплательщиков благодаря нашим "лидерам" для ведения их "войны". Она действительно выглядит измученной войной, сидя в своем дворце, разодетая с иголочки", – сыронизировал пользователь с никнеймом Phillip Westwood.Читатель Mr Someonesomewhere, поддерживая дискуссию, заявил, что Зеленская ведет образ жизни знаменитости, в то время как солдаты страдают на фронте.Еще один комментатор отметил, что слова жены Зеленского звучаит "эгоистично и жалко"."Война обогатила их так, как они и не мечтали", – резюмировал читатель под ником Ian Woodhouse.

https://1prime.ru/20240622/udar-849407877.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, елена зеленская