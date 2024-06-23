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"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской - 23.06.2024, ПРАЙМ
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"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской
"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской - 23.06.2024, ПРАЙМ
"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской
Читателей британской газеты The Daily Telegraph возмутило интервью Елены Зеленской, в котором она пожаловалась на свое плохое эмоциональное состояние. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T10:42+0300
2024-06-23T10:44+0300
украина
елена зеленская
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Читателей британской газеты The Daily Telegraph возмутило интервью Елены Зеленской, в котором она пожаловалась на свое плохое эмоциональное состояние.В своем интервью жена украинского лидера рассказала, что ее состояние близится к "эмоциональному выгоранию". По ее словам, иногда по ночам она просыпается из-за страха перед ситуацией в стране. Зеленская добавила, что с подобными мыслями она пытается бороться тем, что не читает новости и вместо этого занимается уборкой."Она и ее муж стали очень богатыми благодаря всей той "помощи", которую их страна получила от западных налогоплательщиков благодаря нашим "лидерам" для ведения их "войны". Она действительно выглядит измученной войной, сидя в своем дворце, разодетая с иголочки", – сыронизировал пользователь с никнеймом Phillip Westwood.Читатель Mr Someonesomewhere, поддерживая дискуссию, заявил, что Зеленская ведет образ жизни знаменитости, в то время как солдаты страдают на фронте.Еще один комментатор отметил, что слова жены Зеленского звучаит "эгоистично и жалко"."Война обогатила их так, как они и не мечтали", – резюмировал читатель под ником Ian Woodhouse.
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украина, елена зеленская
УКРАИНА, Елена Зеленская
10:42 23.06.2024 (обновлено: 10:44 23.06.2024)
 
"Эгоистично и жалко". В Британии раскритиковали слова Зеленской

Читатели The Daily Telegraph возмутились жалобам Зеленской на ее состояние

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Читателей британской газеты The Daily Telegraph возмутило интервью Елены Зеленской, в котором она пожаловалась на свое плохое эмоциональное состояние.
В своем интервью жена украинского лидера рассказала, что ее состояние близится к "эмоциональному выгоранию". По ее словам, иногда по ночам она просыпается из-за страха перед ситуацией в стране.
Зеленская добавила, что с подобными мыслями она пытается бороться тем, что не читает новости и вместо этого занимается уборкой.
"Она и ее муж стали очень богатыми благодаря всей той "помощи", которую их страна получила от западных налогоплательщиков благодаря нашим "лидерам" для ведения их "войны". Она действительно выглядит измученной войной, сидя в своем дворце, разодетая с иголочки", – сыронизировал пользователь с никнеймом Phillip Westwood.
Читатель Mr Someonesomewhere, поддерживая дискуссию, заявил, что Зеленская ведет образ жизни знаменитости, в то время как солдаты страдают на фронте.
Еще один комментатор отметил, что слова жены Зеленского звучаит "эгоистично и жалко".
"Война обогатила их так, как они и не мечтали", – резюмировал читатель под ником Ian Woodhouse.
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