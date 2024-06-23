https://1prime.ru/20240623/dagestan-849422434.html

В Дагестане убиты шесть правоохранителей, ранены 12

В Дагестане убиты шесть правоохранителей, ранены 12 - 23.06.2024, ПРАЙМ

В Дагестане убиты шесть правоохранителей, ранены 12

По последним данным, при атаках боевиков в Махачкале и Дербенте погибли шесть правоохранителей, 12 получили ранения, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T20:30+0300

2024-06-23T20:30+0300

2024-06-23T20:38+0300

происшествия

терроризм

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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. По последним данным, при атаках боевиков в Махачкале и Дербенте погибли шесть правоохранителей, 12 получили ранения, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана.В воскресенье в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные атаки на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт"."В общей сложности в Махачкале и Дербенте, по данным на эту минуту, убиты шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены", – сказала руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.В Национальном антитеррористическом комитете объявили, что в Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.Такое решение принято руководством регионального управления ФСБ "в целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению".Кроме того, сообщается о проведении мероприятий по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, обстрелявших здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте.

https://1prime.ru/20240623/derbent-849421440.html

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терроризм