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В Дагестане убиты шесть правоохранителей, ранены 12
В Дагестане убиты шесть правоохранителей, ранены 12 - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Дагестане убиты шесть правоохранителей, ранены 12
По последним данным, при атаках боевиков в Махачкале и Дербенте погибли шесть правоохранителей, 12 получили ранения, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T20:30+0300
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. По последним данным, при атаках боевиков в Махачкале и Дербенте погибли шесть правоохранителей, 12 получили ранения, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана.В воскресенье в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные атаки на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт"."В общей сложности в Махачкале и Дербенте, по данным на эту минуту, убиты шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены", – сказала руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.В Национальном антитеррористическом комитете объявили, что в Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.Такое решение принято руководством регионального управления ФСБ "в целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению".Кроме того, сообщается о проведении мероприятий по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, обстрелявших здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте.
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терроризм
В Дагестане убиты шесть правоохранителей, ранены 12
МВД: при нападениях в Махачкале и Дербенте убиты 6 правоохранителей, ранены 12
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. По последним данным, при атаках боевиков в Махачкале и Дербенте погибли шесть правоохранителей, 12 получили ранения, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные атаки на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт".
"В общей сложности в Махачкале и Дербенте, по данным на эту минуту, убиты шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены", – сказала руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
В Дербенте обстреляли синагогу и церковь
В Национальном антитеррористическом комитете объявили, что в Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.
Такое решение принято руководством регионального управления ФСБ "в целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению".
Кроме того, сообщается о проведении мероприятий по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, обстрелявших здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте.