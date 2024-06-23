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Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти
Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти - 23.06.2024, ПРАЙМ
Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти
Количество жертв теракта в Дагестане увеличилось до девяти человек, семь из них сотрудники правоохранительных органов, пострадали 25, сообщает муфтият... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T21:42+0300
2024-06-23T21:42+0300
2024-06-23T21:48+0300
происшествия
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Количество жертв теракта в Дагестане увеличилось до девяти человек, семь из них сотрудники правоохранительных органов, пострадали 25, сообщает муфтият республики.В воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона сообщали, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены."Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек", - отмечается в сообщении.Муфтият Дагестана выразил искренние слова соболезнования родным и близким погибших. "Мы скорбим вместе с вами и просим Всевышнего даровать вам терпение. Просим также Милостивого Господа даровать скорейшее исцеление всем пострадавшим. Да сохранит Аллах нашу землю от подобных злодеяний!", - говорится в сообщении.
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Число погибших после теракта в Дагестане выросло до девяти
По последним данным, в Дагестане в результате теракта погибли девять человек
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Количество жертв теракта в Дагестане увеличилось до девяти человек, семь из них сотрудники правоохранительных органов, пострадали 25, сообщает муфтият республики.
В воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона сообщали, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.
"Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек", - отмечается в сообщении.
В Дербенте обстреляли синагогу и церковь
Муфтият Дагестана выразил искренние слова соболезнования родным и близким погибших. "Мы скорбим вместе с вами и просим Всевышнего даровать вам терпение. Просим также Милостивого Господа даровать скорейшее исцеление всем пострадавшим. Да сохранит Аллах нашу землю от подобных злодеяний!", - говорится в сообщении.