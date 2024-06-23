https://1prime.ru/20240623/dagestan-849423183.html

В Махачкале ликвидированы четверо боевиков

В Махачкале ликвидированы четверо боевиков - 23.06.2024, ПРАЙМ

В Махачкале ликвидированы четверо боевиков

В Махачкале ликвидированы четыре боевика, сообщает МВД по Дагестану. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T21:54+0300

2024-06-23T21:54+0300

2024-06-23T21:54+0300

происшествия

терроризм

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/83413/22/834132225_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_2c4008d48784088606f92540598a978e.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 июн - ПРАЙМ. В Махачкале ликвидированы четыре боевика, сообщает МВД по Дагестану. Ранее сообщалось о нейтрализации двух преступников. "По информации на данный момент: В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.В воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона сообщали, что убиты шесть правоохранителей, 12 ранены.

https://1prime.ru/20240623/derbent-849421440.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

терроризм, мвд