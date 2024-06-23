https://1prime.ru/20240623/dagestan-849423183.html
В Махачкале ликвидированы четверо боевиков
В Махачкале ликвидированы четверо боевиков - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Махачкале ликвидированы четверо боевиков
В Махачкале ликвидированы четыре боевика, сообщает МВД по Дагестану. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T21:54+0300
2024-06-23T21:54+0300
2024-06-23T21:54+0300
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - ПРАЙМ. В Махачкале ликвидированы четыре боевика, сообщает МВД по Дагестану. Ранее сообщалось о нейтрализации двух преступников. "По информации на данный момент: В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.В воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона сообщали, что убиты шесть правоохранителей, 12 ранены.
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Происшествия, терроризм, МВД
В Махачкале ликвидированы четверо боевиков
МВД Дагестана сообщило о ликвидации в Махачкале четырех боевиков
МАХАЧКАЛА, 23 июн - ПРАЙМ. В Махачкале ликвидированы четыре боевика, сообщает МВД по Дагестану.
Ранее сообщалось о нейтрализации двух преступников.
"По информации на данный момент: В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
В воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона сообщали, что убиты шесть правоохранителей, 12 ранены.
В Дербенте обстреляли синагогу и церковь