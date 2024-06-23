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В Махачкале после перестрелки доставлены в больницу 16 человек
В Махачкале после перестрелки доставлены в больницу 16 человек - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Махачкале после перестрелки доставлены в больницу 16 человек
В больницу после перестрелки в Махачкале доставлены 16 человек, в том числе 13 полицейских и трое гражданских лиц, написала в своем Telegram-канале руководитель | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T23:25+0300
2024-06-23T23:25+0300
2024-06-23T23:25+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В больницу после перестрелки в Махачкале доставлены 16 человек, в том числе 13 полицейских и трое гражданских лиц, написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева."Шестнадцать человек доставлены в РКБ Махачкалы. Тринадцать раненых полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется", - отметила она. В воскресенье в Дербенте и Махачкале, по данным Национального антитеррористического комитета, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Еврейские организации сообщили РИА Новости, что атаке подверглась и синагога. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, в результате нападений погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД по Дагестану сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В республике введен правовой режим контртеррористической операции.
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терроризм, мвд
В Махачкале после перестрелки доставлены в больницу 16 человек
После перестрелки в Махачкале в больницу доставили 13 полицейских и трех гражданских
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В больницу после перестрелки в Махачкале доставлены 16 человек, в том числе 13 полицейских и трое гражданских лиц, написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
"Шестнадцать человек доставлены в РКБ Махачкалы. Тринадцать раненых полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется", - отметила она.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале, по данным Национального антитеррористического комитета, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Еврейские организации сообщили РИА Новости, что атаке подверглась и синагога. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, в результате нападений погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД по Дагестану сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В республике введен правовой режим контртеррористической операции.
В селе Сергокала в Дагестане обстреляли машину полиции, ранен сотрудник