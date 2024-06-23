https://1prime.ru/20240623/dagestan-849423944.html

В Махачкале после перестрелки доставлены в больницу 16 человек

В Махачкале после перестрелки доставлены в больницу 16 человек - 23.06.2024, ПРАЙМ

В Махачкале после перестрелки доставлены в больницу 16 человек

В больницу после перестрелки в Махачкале доставлены 16 человек, в том числе 13 полицейских и трое гражданских лиц, написала в своем Telegram-канале руководитель | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T23:25+0300

2024-06-23T23:25+0300

2024-06-23T23:25+0300

политика

терроризм

мвд

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В больницу после перестрелки в Махачкале доставлены 16 человек, в том числе 13 полицейских и трое гражданских лиц, написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева."Шестнадцать человек доставлены в РКБ Махачкалы. Тринадцать раненых полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется", - отметила она. В воскресенье в Дербенте и Махачкале, по данным Национального антитеррористического комитета, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Еврейские организации сообщили РИА Новости, что атаке подверглась и синагога. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, в результате нападений погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД по Дагестану сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В республике введен правовой режим контртеррористической операции.

https://1prime.ru/20240623/sergokala-849423322.html

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терроризм, мвд